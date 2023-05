Es geht weiter ZVEI wählt Dr. Gunther Kegel erneut zum Präsidenten

Dr. Gunther Kegel ist gestern vom ZVEI-Vorstand in seinem Amt als Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie bestätigt worden.

Wiedergewählt! Dr. Gunther Kegel ist wieder Präsident des ZVEI e. V., dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland, wie gestern bekannt wurde. Es ist damit die zweite, drei Jahre währende Amtszeit im Rahmen des Verbands. (Bild: ZVEI)

Damit tritt Kegel seine zweite Amtszeit an, die wieder drei Jahre läuft. „Die Wiederwahl und das damit entgegengebrachte große Vertrauen bestärken den Vorstand und mich, den Verband noch mehr an die großen gesellschaftspolitischen Debatten heranzuführen und den Dialog mit Politik und Gesellschaft weiter zu intensivieren“, so der wiedergewählte ZVEI-Präsident. Das sei wichtig, denn die Elektro- und Digitalindustrie, rückten immer stärker in eine Schlüsselposition, weil sie den technologisch Takt für eine dekarbonisierte Industriegesellschaft vorgeben würden.

Viele Jahre großes Engagement im ZVEI

Die Elektrifizierung und Digitalisierung seien nämlich am besten geeignet, um die ambitionierten Klimaziele in Deutschland und Europa zu erreichen. „Unsere Mitglieder sind in den für den Klimaschutz relevanten Sektoren aktiv. Dadurch haben wir im Verband einen guten Blick auf die klimapolitischen Herausforderungen insgesamt und können fundierte Vorschläge machen, die positiv auf die Klimaziele einzahlen“, unterstrich der ZVEI-Präsident mit Blick auf die koordinierende Rolle des ZVEI.

Dr. Gunther Kegel ist seit 2020 Präsident des ZVEI. Davor war er bereits 22 Jahre Mitglied des ZVEI-Vorstands. Von 2007 bis 2019 war er zudem Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Automation. Dr. Kegel ist außerdem Vorstandsvorsitzender der Pepperl+Fuchs SE.

Als Vizepräsidenten in ihren Ämtern bestätigt wurden Rada Rodriguez (Signify), Cedrik Neike (Siemens), Frank Stührenberg (Phoenix Contact). In den Engeren Vorstand sind Dr. Barbara Frei (Schneider Electric), Matthias Altendorf (Endress+Hauser), Daniel Hager (Hager Group), Philip Harting (Harting) und Andreas Pfannenberg (Pfannenberg) gewählt worden.

