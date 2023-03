Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Zehn Tipps zu AM-Weiterbildungen im April

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem ein Webinar zu 3D-gedruckten Vorrichtungen, ein Seminar zur Simulation des Metall-3D-Druck-Prozesses und eine Tagung zum 3D-Druck in der Medizin vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Live-Webinar: 3D-gedruckte Vorrichtungen

Für den Designprozess stehen in den meisten Unternehmen nur wenige CAD-Experten zur Verfügung, um 3D-Modelle zu generieren – und dies in einem hochgradig manuellen Prozess, also nicht skalierbar. Hier bietet Fixturemate von trinckle eine Lösung. Die webbasierte Softwareanwendung ermöglicht es jedem Mitarbeiter in der Produktion, der Montage oder Messtechnik, 3D-gedruckte Vorrichtungen intuitiv zu konfigurieren. Im Webinar wird die Software vorgestellt.

Wann: 12. April 2023

Veranstalter: druckerfachmann.de/trinckle 3D

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Webinar und zur Anmeldung

Hannover Messe: Thema Additive Fertigung

Die Hannover Messe ist die Weltleitmesse der Industrie. Ihr Leitthema „Industrial Transformation – Making the Difference“ verbindet die Ausstellungsbereiche Automation, Motion & Drives, Digital Ecosystems, Energy Solutions, Engineered Parts & Solutions, Future Hub, Compressed Air & Vacuum und Global Business & Markets. Zu den Top-Themen zählen Dekarbonisierung, Industrie 4.0, IT-Sicherheit, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Kreislaufwirtschaft, Logistik 4.0 sowie Wasserstoff und Brennstoffzellen. Aich die Additive Fertigung ist ein Ausstellungsthema. Die entsprechenden Firmen präsentieren sich in den Hallen 14 bis 17.

Wann: 17. – 21. April 2023

Wo: Hannover

Veranstalter: Deutsche Messe

Kosten: ab 34 Euro

Weitere Informationen zum Ausstellungsthema Additive Fertigung und zum Ticketshop

Online-Seminar: Additive Fertigungsprozesse im Metalldruck simulieren

Die Simulation des 3D-Druck-Prozesses von metallischen Werkstoffen in Ansys Mechanical unterstützt beim „Design for Additive Manufacturing“ (DfAM). Durch die hierbei gewonnenen Erkenntnisse können die Geometrie, die Bauteilorientierung sowie die Supportstrategie verbessert werden. So erhalten Sie vor dem ersten Druck bereits Antworten auf relevante Fragen der Produktentwicklung z.B. nach kritischen Verformungen und Spannungen des gedruckten Bauteils.

Wann: 18. April 2023

Veranstalter: Cadfem

Kosten: 750 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Event auf der Hannover Messe: 7. Additive Manufacturing Symposium

Additive Manufacturing ist in vielen Fällen ein wichtiger Enabler, um Herausforderungen im Zusammenhang mit Wirkungsgraden, Instandhaltung oder kurzen Entwicklungszeiten zu meistern. Auf dem Symposium werden Technologieanbieter und -nutzer zu Wort kommen, die gemeinsam von Anwendungsbeispielen additiver Fertigung berichten. Dabei wird die Vielfalt der Verfahren und auch das breite Anwendungsgebiet in der modernen Produktentwicklung, -fertigung und -nutzung beleuchtet.

Wann: 19. April 2023

Wo: Hannover Messe

Veranstalter: Deutsche Messe/VDMA

Kosten: ab 34 Euro

Weitere Informationen zum Symposium und zur Anmeldung

Tagung: 3D-Druck – Was Mediziner erwarten

3D-gedruckte Bauteile ermöglichen innovative Lösungen auch im medizinischen Umfeld. Beispiele sind Implantate, Simulatoren und Operationshilfsmittel, die neuartige medizinische Möglichkeiten eröffnen. Für die Umsetzung ist der intensive Austausch von Medizinern und Ingenieuren notwendig. Die Tagung soll dies ermöglichen. Impulse, die dadurch für beide Seiten entstehen, können in einer Workshopatmosphäre vertieft werden.

Wann: 19. + 20. April 2023

Wo: Würzburg

Veranstalter: Süddeutsches Kunststoffzentrum (SKZ)

Kosten: 890 Euro

Weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung

Forum: Nachhaltigkeit und Umweltmanagement in der additiven Fertigung

Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur einen reduzierten CO2-Fußabdruck, sondern auch den gesamten ökologischen Fußabdruck, Recycling- und Kreislaufwirtschaft, Umwelt- und Entsorgungsmanagement sowie Arbeitssicherheit zu berücksichtigen. In der Veranstaltung wird der Frage nachgegangen, wie nachhaltig der 3D-Druck ist. Es wird aufgezeigt, wie die Nachhaltigkeit in der additiven Fertigung gesteigert werden kann und welche Herausforderungen bei der Bilanzierung, Planung und Umsetzung bestehen.

Wann: 20. April 2023

Wo: Bayreuth

Veranstalter: Fraunhofer IPA

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung

Tagung: Austrian 3D-Printing Forum

Das Jahresforum für additive Fertigung geht in die 10. Runde. Es informiert über Chancen und Anwendungsbereiche von additiv-gefertigten Teilen im industriellen Umfeld und zeigt technologische Entwicklungen in der Branche auf. 28 Vortragende aus Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen wirken 2023 mit.

Wann: 20. April 2023

Wo: Wien

Veranstalter: Succus

Kosten: ab 560 Euro

Weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung

Seminar: Additive Manufacturing für Entscheider

Als Entscheider unterstützt Sie das Seminar dabei, mit dem erworbenen fachlichen Wissen zu den Grundlagen des Additive Manufacturing und den vermittelten Bewertungsansätzen eine potentielle Einführung in Ihrem praktischen Produktionsprozess zu durchleuchten. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, ökonomische wie ökologische Potenziale in Ihrem individuellen Unternehmensumfeld sicher zu identifizieren sowie Risiken richtig einzuschätzen.

Wann: 25. April 2023

Wo: Berlin

Veranstalter: TÜV Nord

Kosten: 580 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Forum: EinDruck³

Die Additive Fertigung gibt uns die Möglichkeit, die Herstellung von Bauteilen neu zu denken. Das spielt besonders bei den Trends Resilienz und Digitalisierung eine wichtige Rolle. Denn Unternehmen müssen in Zukunft noch schneller und flexibler auf Herausforderungen, zum Beispiel durch globale Krisen, reagieren können. Ausfälle in den Lieferketten kompensieren, Ersatzteile direkt am benötigten Ort herstellen, dezentrale Produktionsnetzwerke und digitale Lagerhaltungen – das alles kann mit 3D-Druck gelingen. Und ohne digitale Prozesse kommt heute kein Unternehmen mehr aus. Hier ermöglicht die Additive Fertigung neue Geschäfts- und Kooperationsmodelle. Das Forum greift die Themen Resilienz und Digitalisierung als Treiber für die Additive Fertigung auf.

Wann: 26. April 2023

Wo: Erlangen

Veranstalter: Bayern Innovativ

Kosten: 190 Euro

Weitere Informationen zum Forum und zur Anmeldung

Online-Seminar: Tipps und Tricks aus der Praxis für FFF/FDM

Sie haben die ersten Schritte mit einem FFF/FDM 3D-Drucker bereits gemacht und die Drucke sehen ganz brauchbar aus. Die Funktionalität bei selbst entworfenen Bauteilen oder Baugruppen kann jedoch durch konstruktive Elemente verbessert werden. Wodurch werden die Oberflächen der gedruckten Bauteile schöner? Welche Unterschiede bieten die möglichen Füllungen für die Bauteile? Durch welche konstruktiven Tipps kann ich Stützkonturen vermeiden? Diese Fragen sollen im Seminar beantwortet werden.

Wann: 27. April 2023

Veranstalter: Grundig Akademie

Kosten: 250 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

(ID:49252567)