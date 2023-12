Variable Fused Granular Fabrication (VFGF) XXXL-Bauteile im 3D-Extrusions-Druck fertigen

Der 3D-Extrusions-Drucker Queen 1 des Start-ups Q.Big 3D aus Aalen kann großvolumige Kunststoffteile additiv fertigen. Das Besondere: gegenüber alternativen AM-Strategien werden im eingesetzten VFGF-Verfahren keine Filamente, sondern Standard-Granulate bei einem variablem Düsendurchmesser verarbeitet.

Übergroßes Polymer-Bauteile für den Anlagenbau mit Q.Big 3D-Gründerin Katja Herrmann (Bild: Q.Big 3D)

Das VFGF-Verfahren (Variable Fused Granular Fabrication) ermöglicht den 3D-Druck großvolumiger Bauteile aus Standard-Kunststoffgranulaten. Wie Q.Big 3D mitteilt, wird eine Düse mit variablem Durchmesser verwendet. Dadurch werde es möglich, präzise und hochauflösend an Stellen zu drucken, an denen feine Details erforderlich sind, wie beispielsweise an den Außenflächen eines Bauteils. Gleichzeitig können innenliegende Strukturen oder Bereiche, bei denen die Auflösung weniger relevant ist, in einem sogenannten Turbomodus grob und damit schneller gedruckt werden. Das VFGF-Verfahren vereinigt somit Geschwindigkeit mit Präzision, was besonders bei großvolumigen Drucken von Vorteil ist.

Der Einsatz marktgängiger Kunststoffgranulate ermöglicht es, Bauteile aus technischen Kunststoffen mit seriennahen Eigenschaften zu sehr günstigen Stückkosten herzustellen. Auch fasergefüllte Materialien mit hoher Dimensionsstabilität und elastische Materialen lassen sich so additiv verarbeiten. Durch das Aufschmelzen in einem speziell entwickelten Schneckenextruder können laut Q.Big 3D höhere Durchsätze als üblich ermöglicht werden, wodurch die Druckdauer signifikant reduziert wird. Das Verfahren bietet sich für Rapid Prototyping, Ersatzbauteile und Serienfertigung an und hat sich bereits bei Verkleidungsbauteilen in der Automobilindustrie, bei Kunststofftanks und bei Befestigungselementen bewährt:

Bildergalerie

Das könnte Sie auch interessieren:

(ID:49832696)