Umfrage Wird künstliche Intelligenz im Ingenieuralltag genutzt?

Der VDI wollte in einer Mitgliederumfrage wissen, ob der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Arbeitsalltag von Ingenieuren angekommen ist. Erwartungen aus dem Jahr 2018 haben sich leider nicht erfüllt.

(Bild: stnazkul - stock.adobe.com )

Künstliche Intelligenz erweitert technische Systeme um die Fähigkeit, Aufgaben selbstständig und effizient zu bearbeiten. Doch werden ihre Methoden im alltäglichen Arbeitsumfeld von Ingenieuren eingesetzt? Das wollte der VDI von seinen Mitgliedern wissen und startete im März 2022 eine Umfrage. Die Ergebnisse wurden mit einer Umfrage aus 2018 verglichen und im Statusreport “Künstliche Intelligenz im Ingenieuralltag – Erwartungen und Realität” festgehalten.

KI bei Datenanalyse am meisten genutzt

Wie der VDI mitteilt, sehen seine Mitglieder die größte Nutzung von KI-Methoden bei der Datenanalyse. Es folgen der Einsatz bei der vorausschauenden Instandhaltung, im Qualitätsmanagement sowie im Rahmen von Assistenzsystemen. Auf die Frage, in welchen Bereichen das größte Potenzial von KI außerhalb der industriellen Produktion gesehen wird, wird wie schon 2018 am häufigsten das automatisierte Fahren genannt.

Stellenwert von KI bei Ingenieuren noch gering

Laut VDI haben sich jedoch die Erwartungen aus der 2018- Umfrage im Hinblick auf die Nutzung von KI-Methoden nicht erfüllt. Denn der überwiegende Teil der Befragten gibt 2022 an, dass das eigene Unternehmen noch keine KI-basierten Produkte oder Dienstleistungen anbietet. KMUs hinken hier Großunternehmen hinterher. Sehr pessimistisch sei die Einschätzung der VDI-Mitglieder im Hinblick auf eine führende Rolle Deutschlands in der Künstlichen Intelligenz. So sagten etwa 76 % der Befragten, dass Deutschland keine führende Rolle einnehme – 24 % sehen eine führende Rolle in einigen Bereichen. Dafür steigt die Quote derer, die sich KI-Kenntnisse bereits im Studium aneignen, heißt es. Der Stellenwert von KI im Alltag der Ingenieure ist Stand heute jedoch gering.

Zum Statusreport “Künstliche Intelligenz im Ingenieuralltag”

