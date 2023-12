In eigener Sache Wie wir unsere Inhalte schützen

Um unsere exklusiven Inhalte vor einer unkontrollierten Übernahme durch KI-Systeme zu schützen, werden wir sie ab jetzt durch eine Registrierungsschranke schützen.

Benedikt Hofmann, Chefredakteur der Medienmarken Blechnet, ETMM, Industry of Things, MM Logistik und MM Maschinenmarkt. (Bild: VCG)

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind stolz darauf, Ihnen seit Jahren täglich fundierte und exklusive Fachinformationen zur Verfügung stellen zu können.

Ähnlich wie andere renommierte Medienhäuser sehen auch wir die Notwendigkeit, unsere exklusiven Inhalte zu schützen. Daher werden unsere exklusiven Berichte, Interviews und Fachbeiträge ab jetzt nicht mehr frei zugänglich sein.

Die Gründe dafür möchten wir offen mit Ihnen teilen: In einer sich rasant entwickelnden digitalen Welt stehen auch wir vor neuen Herausforderungen. Die Erstellung von qualitativ hochwertigen Inhalten erfordert umfangreiche Ressourcen und Fachexpertise. Durch den technologischen Fortschritt, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz, wird aber ein unkontrollierter Zugriff und die Verbreitung unserer Inhalte ermöglicht. So finden wir Versatzstücke aus unseren Beiträgen und Interviews in von KI generierten Antworten – ohne Verlinkung oder Nennung der Quelle.

Wir sind aber überzeugt, dass vertrauenswürdigen Quellen gerade in Zeiten von Deep Fakes und künstlich replizierten Inhalten eine besondere Bedeutung zukommt. Daher sehen wir es als notwendig an, unsere exklusiven und qualitativ hochwertigen Inhalte vor solchen KI-Technologien zu schützen. Dies dient nicht nur dem Erhalt unserer Unabhängigkeit, sondern gewährleistet auch, dass Sie weiterhin fundierte und authentische Informationen von uns erhalten.

Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung sichern den Fortbestand qualitativ hochwertiger Berichterstattung. Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und werden Sie Teil einer Gemeinschaft, die Wert auf Qualität, Tiefgang und vertrauenswürdige Informationen legt!

Registrieren Sie sich hier:

Ihr Benedikt Hofmann

(ID:49822782)