Umfrage Wie nachhaltig ist der Maschinen- und Anlagenbau?

Grüne Technologien und Nachhaltigkeit bestimmen heute erheblich die Außenwahrnehmung eines Unternehmens. Schneider Electric will in einer bestimmten Branche nun genauer hinsehen.

Grüner Wasserstoff, Überwachung des Energieverbrauchs und Automatisierung: In der Industrie gibt es mittlerweile viele Ansätze, um nachhaltiger zu wirtschaften. (Bild: ©malp - stock.adobe.com)

Die Vogel Communications Group (VCG) hat im Auftrag von Schneider Electric eine Umfrage gestartet, die sich an Entscheider im Maschinen- und Anlagenbau richtet. Ziel der Umfrage ist es, herauszufinden wie nachhaltig die Branche mittlerweile produziert. Die Ergebnisse sollen frühestens in sechs Wochen in einem abschließenden Webinar vorgestellt werden.

Konkret wollen die VCG und Schneider Electric mehr über die Nachhaltigkeitsmaßnahmen und die damit verbundenen Ziele der Unternehmen erfahren. Auch Hindernisse, Digitalisierung und Energie- sowie Automatisierungstechnologien stehen in der Umfrage im Fokus. Die Teilnahme dauere laut Angaben der VCG etwa zehn Minuten.

Für jeden vollständig ausgefüllten Fragebogen spendet die VCG außerdem einen Euro an das Unternehmen Everwave. Dabei handelt es sich um ein Aachener Start-up, das weltweite Cleanup-Projekte für saubere Flüsse und Ozeane organisiert. Interessierte finden die Umfrage hier.

