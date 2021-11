Buchtipp Wie KMU künstliche Intelligenz einsetzen können

Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht nur ein Thema für die Forschungs- und Entwicklungabteilungen großer Konzerne – Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen vor der Herausforderung, den Einsatz KI-basierter Technologien für den Ausbau und die Absicherung ihrer Geschäftsmodelle zu bewerten. Das Fachbuch „Künstliche Intelligenz“ zeigt Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Umsetzungsstrategien von KI.

Das Kompendium „Künstliche Intelligenz“ will anhand von 20 Praxisbeispielen aus den Bereichen Predictive Maintenance, Augmented Reality und autonome Robotik Mut machen, künstliche Intelligenz als Treiber von Innovationen wahrzunehmen. (Bild: VCG)

Für KMU kann künstliche Intelligenz mehr als die Kosteneinsparung durch Minimierung von Maschinenausfallzeiten bieten: Ob Customer Experience Management, smarte Produktentwicklung oder effiziente Logistik – Künstliche Intelligenz bietet hier vielfältige Einsatzgebiete. Gleichzeitig ist die Unsicherheit groß, welche Möglichkeiten KI schon heute bietet und welche Innovationen in weiter Zukunft liegen.

Das Buch „Künstliche Intelligenz“ richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen, die sich grundlegend mit KI und den potenziellen Anwendungsfeldern für ihr Unternehmen auseinandersetzen. Es will Ängste nehmen und Mut machen, künstliche Intelligenz als Treiber von Innovationen wahrzunehmen. Die Basis bildet eine fundierte Einführung in die Grundlagen der künstlichen Intelligenz und neuronaler Netze. Darauf aufbauend werden die Einsatzgebiete sowie mögliche mittel- und langfristige Entwicklungen anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt. Auch systemimmanente Risiken und Nebenwirkungen werden behandelt – denn die Grenzen der Technologie zu kennen, hilft, Enttäuschungen bei Entwicklung und Nutzung vorzubeugen. Abschließend werden pragmatische Wege dargelegt, wie die Potenziale von KI erkannt und umgesetzt werden können.

ALLE DETAILS AUF EINEN BLICK Joachim Reinhart, Oliver Mayer, Christian Greiner Künstliche Intelligenz: Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Umsetzungsstrategien für Unternehmen 1. Auflage 2021, 242 Seiten

Preis Taschenbuch: 34,80 EUR

Preis E-Book: 22,80 EUR

ISBN Taschenbuch: 978-3-8343-3511-1

ISBN E-Book: 978-3-8343-6273-5 Hier geht es zum Buch

