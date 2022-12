Umfrage Warten auf den digitalen Aufbruch der Ampelkoalition

Die Digitalisierung war vor einem Jahr ein wichtiger Teil des Wahlkampfes. Doch einen echten Aufbruch gab es seitdem nicht.

Nur 13 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass die Ampelregierung die Digitalisierung entschieden vorantreibt. (Bild: hkama - stock.adobe.com)

Der Verband der Internetwirtschaft Eco hat mit einer Umfrage gezeigt, dass nach einem Jahr Ampelregierung ein Großteil der Deutschen mit der digitalen Transformation in Deutschland nicht zufrieden ist. Laut einer Mitteilung haben rund 72 Prozent angegeben, dass die Ampelkoalition die digitale Transformation in Deutschland entschiedener vorantreiben müsse.

Unter den Wählern der Koalitionsparteien würden sich vor allem die Wähler der FDP mehr Fortschritte bei der Digitalisierung wünschen. 77,4 Prozent der FDP-Wähler geht es demnach nicht schnell genug. „Der erhoffte Turbo für die digitale Transformation in Deutschland ist bislang ausgeblieben, ein Paradigmenwechsel in der Digitalpolitik nicht erkennbar“, sagt Eco-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme.

Es fehlt ein Digitalministerium

Grundsätzlich seien Wille und Anstrengung sichtbar, zentrale digitalpolitische Fragestellungen strategisch umzusetzen. Doch an der Zersplitterung der digitalpolitischen Zuständigkeiten in verschiedene Ressorts sei schon die Vorgängerregierung gescheitert. Es fehlt ein echtes Digitalministerium, das alle Fäden in der Hand hält, so Süme.

56,6 Prozent der Befragten fordern außerdem, dass die Bundesregierung die Betreiber kritischer Infrastruktur wie Rechenzentren im Zuge der Energiekrise stärker als bisher unterstützen sollte.

