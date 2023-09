SPS 2023 Wachsende Nachfrage nach Automatisierung sorgt für Vorfreude

Wenn sich im November das Who-is-Who der Automatisierungsbranche zur SPS trifft, erwartet den Messe-Besucher wieder eine Fülle an zukunftsweisenden Technologien. Es werden über 1.200 Aussteller erwartet, die in 16 Messehallen ihre Innovationen präsentieren. Die Branche profitiert vom Marktwachstum und orientiert sich international.

Freuen sich auf die nächste SPS – Smart Production Solutions: Steffen Winkler, Vorsitzender des Ausstellerbeirats, sowie Sylke Schulz-Metzner und Martin Roschkowski von der Mesago Messe Frankfurt (v.l.). (Bild: Stefanie Michel)

Martin Roschkowski, Geschäftsführer Mesago Messe Frankfurt, gibt sich selbstbewusst auf der Vorpressekonferenz zur diesjährigen SPS: „Wir können zu Recht sagen, dass wir die weltweit führende Messe für die Automatisierungstechnik sind.“ Warum das wahrscheinlich stimmt, wird anhand der Zahlen und der Beliebtheit klar.

Übersicht der Zahlen zur SPS 2022. (Bild: Mesago Messe Frankfurt)

Ein Blick zurück zeigt: Die letzte SPS 2022 hatte bei Aussteller- und Besucherzahlen zwar noch nicht an die vor der Corona-Pandemie anschließen können, aber dennoch waren Messeveranstalter, Aussteller und Besucher äußerst zufrieden: So kamen trotz Reisebeschränkungen (v. a. China) 29 Prozent der Besucher aus dem Ausland (2019: 26 Prozent). Davon waren 18 Prozent aus Asien, 17 Prozent aus Amerika, der Rest aus Europa. Zudem gaben weit über 90 Prozent der Befragten unter den Ausstellern und Besuchern an, dass die SPS eine wichtige Messe für ihr Unternehmen sein.

Das mag zum einen an der auf die Bedürfnisse der Besucher zugeschnittenen Ausrichtung der Messe liegen, zum anderen aber auch am Wachstumsmarkt Automatisierung. Der Umsatz dieser Branche ist in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 2022 um 12 Prozent auf ein Volumen von 58,5 Mrd. Euro gestiegen – bei einem weltweiten Marktvolumen von etwas über 100 Mrd. Euro.

SPS belegt wieder alle Hallen

Hallenbelegung der SPS 2023: Die Hallen 3C und 8 werden wieder genutzt. In den Sensorik-Hallen 4A und 7A wird es nun auch Systemlösungen zur Integration der Sensorik in die Automatisierung geben. (Bild: Mesago Messe Frankfurt)

Für die diesjährige SPS, die vom 14. bis 16. November stattfindet, stehen die Zeichen wieder auf Wachstumskurs. Wie Sylke Schulz-Metzner, Vice President Mesago Messe Frankfurt und zuständig für die SPS, berichtet, erwartet man gut 1.200 Aussteller – zwei Drittel aus Deutschland, ein Drittel aus dem Ausland. Gerade aus dem Ausland werden mehr Aussteller und Besucher erwartet, da die Reisebeschränkungen nun komplett entfallen sind. Aber auch „Wiederkehrer“ sind anzutreffen, die im letzten Jahr noch gezögert haben teilzunehmen. Wie Steffen Winkler, CSO der Business Unit Automation bei Bosch Rexroth und Vorsitzender des Ausstellerbeirats betont, haben die sinkenden Auftragseingänge bei den Unternehmen keine Auswirkung auf die diesjährige Messeplanung.

Einige Hallen seien schon ausgebucht, doch die jetzt noch eingehenden Anmeldungen können gut platziert werden. Im Vergleich zum letzten Jahr sind auch wieder die Hallen 3C und 8 belegt. Neu ist in Halle 8 der Gemeinschaftsstand des BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) mit jungen innovativen Unternehmen aus Deutschland und ein Bereich für Start-ups.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Im letzten Jahr wurden die Foren sehr gut nachgefragt. Deshalb wird es 2023 drei Foren mit einem umfangreichen Vortragsprogramm geben: in den Hallen 3, 6 und 8. Hier informiert die SPS zu aktuellen Themen aus der Automatisierungsbranche. Schwerpunkte sind in diesem Jahr:

Digital transformation/Industrie 4.0,

Industrielle Kommunikation,

Safety & security,

Datengesteuerte und intelligente Konzepte zur Steuerung und Visualisierung,

Sensorinnovationen,

Drives,

Nachhaltigkeit durch Automatisierung.

Das Programm der Technology Stage in Halle 3 wird von den beiden Verbänden VDMA und ZVEI bespielt und zusätzlich live über die digitale Ergänzung „SPS on air“ ausgestrahlt. Es steht digital in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Über die „SPS on air“ auch können bereits ab September Kontakte geknüpft, Termine online und/oder vor-Ort zu vereinbart und sich einen Überblick über das diesjährige Messeangebot verschafft werden. Eine Woche vor der physischen Veranstaltung, am 08.11.2023, findet das digitale Pre-Heat Event statt, bei dem Aussteller einen Vorgeschmack darauf geben, was Besucher in Nürnberg bei ihnen auf dem Messestand erwarten können.

In Halle 6 bietet der langjährige und etablierte „Automation meets IT“-Gemeinschaftsstand mit rund 24 Ausstellern Besuchern die Möglichkeit umfassende Einblicke in spezifische Themen zu erhalten und sich von den Anbietern individuell beraten zu lassen. Die Themengebiete des Gemeinschaftsstandes sind:

IT-Management für die Fertigung,

Cloud- und Edge-basierte Lösungen und Services,

Security-Maßnahmen für die Fertigung,

IoT- und KI-basierte Lösungen,

Open Source.

Internationalisierung geht weiter: SPS goes USA

Die SPS in Nürnberg hat mit der SPS Italia in Parma und der SPS in Guangzhou (China) bereits zwei internationale Ableger in Zentren für die Fertigungsindustrie. Ab 2024 soll es nun auch ein Event in den USA geben: Gemeinsam mit der Association For Manufacturing Technology (AMT), dem Veranstalter und Organisator der Messe IMTS, wird man im nächsten Jahr dort einen eigenen Automatisierungsbereich verantworten. Ein Jahr später, 2025, veranstaltet die Mesago in Atlanta schließlich eine eigenständige SPS. Dieser Wechsel ist bis 2027 auch weiter so geplant.

Laut Roschkowski ist jetzt der richtiger Zeitpunkt in die USA zu gehen: Die Anzahl der Besucher aus den USA zur SPS 2022 in Nürnberg stieg trotz Thanksgiving um etwa 40 Prozent – die Nachfrage nach Automatisierungskomponenten ist also da. Zudem will die dortige Industrie wieder vor Ort produzieren, um die Lieferketten sicherzustellen. Automatisierung wird deshalb immer wichtiger, um Fertigungsstätten trotz Arbeitskräftemangel effizient betreiben zu können bei. Winkler pflichtet dem bei und sieht, dass Europa die USA wieder als Industriestandort „entdeckt“ und sich dort natürlich auch positioniert.

Roschkowski ist sich sicher: „Betrachtet man sich 2023 mit der SPS Parma und der SPS in Guanzhou: die Präsenz ist weltweit einzigartig im Sektor der industriellen Automatisierung." Diese Präsenz wird sich voraussichtlich mit der der Ausweitung in die USA noch manifestieren.

