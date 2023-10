Digitale Diebe Wachsende Cyberbedrohung für kleine und mittelständische Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen geraten beim Kampf gegen Cyberbedrohungen ins Hintertreffen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie von Danebury Research im Auftrag von Sage.

Cyberangriffe betreffen nicht nur große Unternehmen. Vor allem die Klein- und Mittelständler sind in der Regel relativ machtlos, wenn Cyberkriminelle zuschlagen. Vor allem in Deutschland gibt es gravierende Defizite bei den KMU in diesem Bereich, wie eine Studie von Sage belegt. (Bild: fotomek - stock.adobe.com)

Mit neuen Bedrohungen Schritt zu halten, ist die größte IT-Sicherheitsherausforderung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Über Hälfte davon fordern deshalb Hilfe zur Bewältigung von Cyberrisiken. Das zumindest ist die Kernaussage der weltweit durchgeführten Studie im Auftrag von Sage, eines führenden Anbieters von spezifisch auf KMU zugeschnittenen Tools in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen, Personal und Gehaltsabrechnung. Die Studie zeigt auf, wie KMU Cybersicherheit wahrnehmen und skizziert die wichtigsten Hürden, die man in diesem Bereich nehmen muss. Mit der Studie sei Sage bestrebt, das Thema Cybersicherheit zu entmystifizieren und es von einer beängstigenden Herausforderung in ein Instrument zu verwandeln, das es KMU ermögliche, sich auf das Wachstum ihres Unternehmens und andere wichtige Maßnahmen zu konzentrieren. Zu den zentralen Ergebnissen der Studie zählen:

Weltweit verzeichneten 48 Prozent der KMU im vergangenen Jahr einen Cybersicherheitsvorfall, 25 Prozent sogar mehr als einen. Für Deutschland lag der Wert noch höher, denn hierzulande beklagten 55 Prozent einen Cybersicherheitsvorfall;

Rund 70 Prozent der KMU geben an, dass Cyberbedrohungen ein großes Problem darstellen. 72 Prozent fühlen sich jedoch sicher im Umgang mit Cybersicherheit und 76 Prozent überprüfen diese regelmäßig;

Deutsche KMU lassen diese Überprüfung im internationalen Vergleich hingegen schleifen. Nur 68 Prozent führen regelmäßig eine Überprüfung durch – der geringste Wert aller beteiligten Länder! Für 51 Prozent ist es die größte Herausforderung, sich über neue Bedrohungen auf dem Laufenden.

Zu den nächstfolgenden Herausforderungen gehört, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet wird (45 Prozent). Dann folgen die Sensibilisierung der Mitarbeiter für das Thema Cybersicherheit (44 Prozent) und die Kosten mit 43 Prozent. Angesichts zunehmender Cyberbedrohungen ist es für KMU also von entscheidender Bedeutung zu wissen, was es zu beachten gilt, wo sie anfangen sollen und wie sie die Kosten in Grenzen halten können, wenn sie ihr Unternehmen gegen aktuelle Cyberbedrohungen schützen wollen.

Rund 56 Prozent der KMU wünschen sich von Cybersicherheitsunternehmen mehr Aufklärung und Unterstützung, während 45 Prozent staatliche Stellen und 43 Prozent vertrauenswürdige Technologiepartner hierbei in der Verantwortung sehen. Über die Hälfte wünscht sich Unterstützung bei der Ausbildung und Schulung.

Deutsche KMU haben wenig Ahnung von Cybersecurity

Die Studie zeigt aber auch, dass nur 4 von 10 KMU regelmäßig das Thema Cybersicherheit diskutieren. Meist nur dann, wenn sich intern oder bei der Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen etwas ändert oder schiefläuft. Was die Größe anbelangt, so sind kleinere Unternehmen weniger um Cybersicherheit besorgt, wissen weniger über Cyberkontrollen und investieren im Allgemeinen weniger in Cybersicherheit. Speziell für deutsche KMU trifft dies zu. Denn nur 54 Prozent zeigten sich um ihre Cybersicherheit besorgt – der geringste Wert im internationalen Vergleich. Sie verfügten zudem über die geringsten Kenntnisse in diesem Bereich. So konnten 60 Prozent nicht beantworten, was unter dem Begriff „Ransomware“ zu verstehen ist. Die Studienergebnisse offenbaren auch noch, dass zwei Drittel der KMU bereit sind, mehr Geld auszugeben, um eine bessere Cybersicherheit zu gewährleisten. 68 Prozent geben an, dass sie einen teureren Anbieter auswählen würden, wenn dieser bessere Sicherheitsmaßnahmen bietet und mehr Informationen über den Datenschutz und die Sicherheit seiner Produkte bereitstellt.

Für ein kleines Unternehmen ist es eine echte Herausforderung, Sicherheit und Wachstum unter einen Hut zu bringen. Die digitale Welt gestaltet sich wie ein Rätsel, das man nicht ignorieren kann. Es geht darum, sich zu schützen und gleichzeitig weiterzuentwickeln. Und es müssen Möglichkeiten gefunden werden, die zur Unternehmensgröße passen. Auf diesem Weg ist die Unterstützung durch Technologieunternehmen und staatliche Stellen von entscheidender Bedeutung, so Sage. Die Abhängigkeit von großen Zulieferern und Regierungsbehörden erfordert außerdem ein gemeinsames Vorgehen. Gleichzeitig stellt die Bewältigung dieser drohenden Herausforderung eine einzigartige Gelegenheit dar, sich einen deutlichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, den Ruf seines Unternehmens zu verbessern und Vertrauen aufzubauen. Weitere wichtige Ergebnisse der Studie im Überblick:

19 Prozent der KMU verlassen sich ausschließlich auf Basis-Kontrollen;

58 Prozent der KMU sichern ihre Daten;

80 Prozent der KMU verfügen über ein Verfahren, um Cybersicherheitsrisiken durch externe Mitarbeiter zu reduzieren;

25 Prozent der Unternehmen, die über ein solches Verfahren verfügen, geben zu, dass sich nicht alle daran halten;

52 Prozent wünschen sich mehr Unterstützung bei der Ausbildung und Schulung im Bereich Cybersicherheit;

44 Prozent geben an, dass die wirtschaftliche Unsicherheit respektive die gestiegenen Lebenshaltungskosten die Budgets für Cybersicherheit negativ beeinflusst haben.

Die Befragung wurde übrigens zwischen dem 4. April und 15. April 2023 durchgeführt. Die Basis stellen 2.100 Online-Interviews mit Entscheidungsträgern in KMU mit bis zu 499 Mitarbeitern dar. Die Interviews verteilten sich auf neun Märkte: Vereinigtes Königreich (500), USA (500), Frankreich (100), Deutschland (100), Portugal (100), Spanien (100), Südafrika (100), Kanada (500) und Australien (100). Neben der Darstellung globaler, übergreifender Trends wurden die Ergebnisse in einzelne Tabellen (je Markt) und regionale Stichproben aufgeschlüsselt.

