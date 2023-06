3D-Druck Materialise und Vuzix arbeiten zusammen an intelligenten Brillen

Der US-amerikanische Hersteller von Smart Glasses Vuzix und der 3D-Druck-Dienstleister Materialise haben ihre Zusammenarbeit angekündigt. Sie wollen das Design und die Produktion von Smart Eyewear mit Hilfe der 3D-Drucktechnologie beschleunigen.

Der 3D-Druck bietet fast unbegrenzte Designfreiheit. So sind innovative Formen möglich, die mit herkömmlichen Fertigungstechnologien nicht realisierbar oder zu teuer sind. Vuzix wird seine Brillengestelle künftig additiv in der 3D-Druckfabrik von Materialise fertigen lassen. (Bild: Vuzix Ultralight)

Durch die Integration des 3D-Drucks in den Herstellungsprozess von intelligenten Brillen wollen Vuzix und Materialise die Entwicklung neuer Innovationen für Unternehmensanwendungen in der Medizin und Logistik beschleunigen. Mediziner verlassen sich auf intelligente Brillen, um während langwieriger Operationen auf Fachwissen aus der Ferne zuzugreifen, während Fertigungs- und Logistikunternehmen AR-Funktionen nutzen, um die Effizienz zu steigern und Betriebsfehler zu reduzieren. Durch die Flexibilität des 3D-Drucks sollen nun die Designzyklen erheblich verkürzt werden, was eine schnellere Reaktion auf technologische Fortschritte ermöglicht.

Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit Drittanbietern aus den Bereichen Technologie, Sport und Unterhaltung ermöglichen, funktionelle, modische und erschwingliche intelligente Brillen schnell auf den Markt zu bringen und den durchschnittlichen Herstellungszyklus von 18 Monaten auf nur 3 Monate zu verkürzen. Zu den Anwendungen für intelligente Brillen gehören Bildschirmanzeigen für Geschwindigkeit und Herzfrequenz bei Sportlern, Push-Benachrichtigungen und Navigation, Übersetzung von Sprache in Text und Augmented-Reality-Spiele.

