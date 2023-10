Future of Industrial Usability 2023 Vom Kunden zum Menschen: Eine UX-Strategie für Industrieunternehmen

Im Bereich der User Experience erwarten die Teams vielfältige Herausforderungen. Eine der größten ist es, Gehör für die Relevanz des eigenen Aufgabenfelds zu finden. Das war auch bei der Sick AG so – bis zum vergangenen Jahr. Was hat sich geändert?

Weg vom „Customer“ und hin zum Menschen – das ist die Richtung des hauseigenen Think Tanks der Sick AG. (Bild: Vogel Communications Group)

Immer wieder begegnen UX-Professionals in ihrem Alltag der Frage: Wie integrieren wir das Thema UX erfolgreich in unser Unternehmen? Dieser Frage ging auch der international erfolgreiche Sensorik-Spezialist Sick AG nach.

Nach zahlreichen Überlegungen und Anpassungen fand das Team um Timothy Burk, Head of UX and UI Services, im vergangenen Jahr dann einen Weg, der sich als funktional herausstellen sollte. Gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Sarah Schwarzkopf will Burk diese Erkenntnisse teilen – und zwar auf der diesjährigen Future of Industrial Usability.

Warum ist das ein Thema?

Erweitert man die Perspektive von "customer-centric" zu "human-centric", hat dieser Schritt das Potenzial, nicht nur die eigenen Produkte, sondern auch deren Entstehung zu verbessern.

Diese drei Schwerpunkte setzt der Vortrag:

Vom Endverbraucher zum Menschen-zentrierten Ansatz: Obwohl viele unserer Produkte nicht direkt an Endnutzerinnen und -nutzer verkauft werden, erkennen wir die zentrale Bedeutung von UX. Wir betrachten die Evolution von CX zu UX und denken diesen Ansatz konsequent weiter.

Einbindung von UX in die Unternehmensstrategie: Entdecken Sie mit uns, wie wir teamübergreifend eine UX-Strategie entwickelt haben und wie diese nahtlos in unsere übergeordnete Unternehmensstrategie integriert wurde, um eine nachhaltige UX-Kompetenz aufzubauen.

Praktische Umsetzung der UX-Strategie: Wir teilen mit Ihnen unsere konkreten Schritte zur Implementierung einer organisationsweiten UX-Struktur und zeigen Ihnen Handlungsfelder auf, die in diesem Kontext relevant sind.

Erfahren Sie aus erster Hand, wie die Implementierung einer UX-Strategie in einem global agierenden Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann. Schwarzkop und Burk teilen ihre Erfolge, aber auch die Hürden und Herausforderungen, die ihnen und dem Team begegnet sind – und natürlich, wie sie diese gemeistert haben.

