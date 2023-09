Lean dank Low-Code Volkswagen Portugal mit Lean Production Award geehrt

Anbieter zum Thema Mendix Inc.

Das Ziel, dass sich Volkswagen Autoeuropa gesetzt hat – das schlankeste und produktivste Werk des Konzerns zu werden – ist offensichtlich erreicht, woran die Siemens-Tochter Mendix einen Anteil hat.

Thomas Hegel Gunther, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Werksleiter von Volkswagen Autoeuropa in Portugal freut sich, dass sein Unternehmen mit dem Lean Production Award 2023 ausgezeichnet wurde, was mithilfe der Siemens-Tochter Mendix geklappt hat. Lese Sie ... (Bild: Volkswagen Autoeuropa)

Das Konzept der „Lean Production“ zielt darauf ab, Produktionsfaktoren; wie etwa Materialien, sparsam und dabei dennoch effizient einzusetzen, um die Durchlaufzeiten zu verkürzen, die Produktqualität zu erhöhen und die Flexibilität eines Unternehmens und seiner Prozesse zu steigern. Das hat Volkswagen Autoeuropa wohl besonders gut im Voklswagen-Konzern geschafft. Denn das Unternehmen wurde kürzlich mit dem „Automotive Lean Production Award 2023“ in der Kategorie OEM ausgezeichnet. Der Award würdigt, wie es weiter heißt, die Innovationen des Unternehmens in der Lean Production, die Verbesserung der Wertströme und die schnelle Umsetzung zahlreicher Digitalisierungsprojekte. Die portugiesische Volkswagen-Tochter nutzte übrigens die Low-Code-Plattform der Siemens-Tochter Mendix, um die Softwareanforderungen im Rahmen der umfassenden Digitalisierungsinitiative zu erfüllen. Die Siemens-Tochter Mendix bietet die einzige Low-Code-Plattform, die für die komplexen Herausforderungen der Unternehmensentwicklung konzipiert wurde, wie man betont. Die offizielle Preisverleihung findet am 15. November in München statt. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen der Fachzeitschrift Automobil Produktion und dem Beratungsunternehmen Agamus Consult.

Low-Code macht Automobilbauer wettbewerbsfähig

Volkswagen Autoeuropa arbeitet, wie es weiter heißt, seit Anfang 2023 mit Mendix zusammen. Die Plattform und Methodik beinhalten Ideenfindung, Anforderungserfassung und die kontinuierliche Wertanalyse, um ein einheitliches, werteoptimiertes Portfolios zu garantieren. Multidisziplinäre Teams innerhalb eines Unternehmens können in Mendix während des gesamten Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung zusammenarbeiten. Es kann spielend mit verschiedenen Datenquellen integriert werden, so Mendix. Darüber hinaus bietet die Siemens-Tochter als einzige Plattform das native mobile Design, die cloudbasierte Bereitstellung, die Datenintegration und die Unterstützung mit neuesten KI-Chatbots.

Volkswagen Autoeuropa hat mit Mendix demnach eine digitale Shopfloor-Anwendung entwickelt, um Prozesse effizienter zu gestalten. Der Digital Value Stream Monitor, der nun auf der Mendix-Plattform laufe, zeige den Status der Fabrik mit ihren Maschinen entlang der gesamten Prozesskette in Echtzeit. Die permanente Visualisierung der Engpässe erhöht dabei die Reaktionsgeschwindigkeit und gibt der Volkswagen-Tochter ein einheitliches Verständnis über Prozessprioritäten, um sich kontinuierlich zu verbessern. Der Einsatz einer Low-Code-Plattform habe nicht nur eine schnelle Entwicklung in einem funktionsübergreifenden Team gebracht, sondern auch die Möglichkeit, Anpassungen und Änderungen am System selbst vorzunehmen. Der Gewinn des „Automotive Lean Production Award 2023“ zeigt folglich, dass die vielen digitalen Initiativen im Rahmen des Transformationsprozesses des Werks bereits branchenweite Anerkennung finden.

(ID:49693336)