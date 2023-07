Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Vier Tipps zu AM-Weiterbildungen im August

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir Online-Veranstaltungen zu den Grundlagen der Additiven Fertigung, zu neuen Metallpulvern und zur Prozessparameteroptimierung vor.

Live-Webinar: Neue AM-Materialien

Möchten Sie wissen, ob es ein geeignetes Material für die additive Fertigung (AM) gibt, das bei Temperaturen über 1000 Grad Celsius funktioniert? Im Webinar lernen Sie feuerfeste Legierungen für den 3D-Druck und ihre Eigenschaften kennen und erfahren,warum sie in der additiven Fertigung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Referenten der NASA werden darüber sprechen, wie sie feuerfeste Pulver in ihren Anwendungen einsetzen wollen, und 6K Additive wird das Produktionsverfahren beschreiben.

Wann: 2. August 2023

Veranstalter: 6K Additive / Elementum 3D

Kosten: kostenfrei

Live-Webinar: Additive Fertigung eines Raketenantriebs aus Inconel 718

Im Webinar wird die Zusammenarbeit zwischen der San Diego State University (SDSU), SLM Solutions, Quintus Technologies und Avonix Imaging zur Entwicklung und Herstellung eines hochmodernen Flüssigkeitsraketentriebwerks vorgestellt.

Wann: 22. August 2023

Veranstalter: SLM Solutions

Kosten: kostenfrei

Online-Workshop: Einstieg in die Additive Fertigung (3D-Druck)

Im Workshop erhalten Sie einen Überblick über die Technologie des 3D-Drucks und lernen die grundlegenden Funktionsweisen additiver Fertigungsverfahren kennen. Es werden die gängigsten auf dem Markt befindlichen Fertigungsverfahren und Materialen, sowie die Möglichkeiten und Freiheiten des Bauteildesigns vorgestellt. Im praktischen Teil des Workshops erleben Sie einen professionellen FFF-Industriedrucker im Einsatz. Sie erhalten die Möglichkeit, den Druck für ein einfaches STL-File zu starten und softwaretechnisch anzupassen.

Wann: 30.+31. August 2023

Veranstalter: Grundig Akademie

Kosten: 500 Euro

Online-Seminar: Additive Prozessparameter metallischer Materialien optimieren

Das pulverbettbasierte Laserschmelzverfahren (Laser Powder Bed Fusion, LPBF) für Metalle ist heute für die additive Fertigung industrieller Bauteile bereits weit verbreitet. Um für den 3D-Druck bezüglich der Druckgeschwindigkeit, Porosität und letztlich Kosten optimale Einstellungen zu finden, werden die wichtigsten Maschinenparameter – wie Laserenergie, Lasergeschwindigkeit oder auch Hatch-Muster – durch viele Versuchsdrucke und deren metallurgische Untersuchung ermittelt. Mithilfe der Simulation von Schmelzbädern und Scanstrategien verschiedenster Parameterkombinationen kann dieser Prozess signifikant beschleunigt und somit die Entwicklungskosten drastisch gesenkt werden.

Wann: 31. August 2023

Veranstalter: Cadfem

Kosten: 750 Euro

