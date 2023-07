Dritte Runde Vier Tage Online-Event Smart Factory Week

Smart Factory Week 2023 by MPDV heißt ein Event für Einsteiger und Nutzer digitaler Fertigungsprozesse und Management Execution Systeme (MES). Vom 11. bis 14. September 2023 findet es zum dritten Mal statt.

Die Smart Factory Week 2023 by MPDV wird vom 11. bis 14. September viel Wissenswertes über Digitalisierung, künstliche Intelligenz (KI) und Vernetzung von Maschinen und Anlagen vermitteln. Das Event findet online statt und ist kostenfrei, wie es heißt. (Bild: MPDV)

Industrie 4.0, Smart Factory und digitale Transformation sind alles Schlagworte, die aus der Industrie nicht mehr wegzudenken sind. Doch viele Entscheider stehen noch vor den Fragen wann, wie und in welchem Umfang sie ihre Fertigung digitalisieren und damit fit machen für das IIoT (Industrial Internet of Things) und die „intelligente“, vernetzte Produktion, so der Veranstalter MPDV.

Mit der Smart Factory Week bietet MPDV Mitte September werde eine einzigartige Plattform geboten, um sich ausführlich zu den Herausforderungen und Chancen der industriellen Digitalisierung zu informieren. Das Ganze ist virtuell und kostenfrei.

Vier Tage Tipps zu Digitalisierung und Vernetzung

An den vier Eventtagen sind in der Zeit von morgens über den gesamten Tag bis circa 16:00 Uhr zahlreiche Fachvorträge geplant. Die Agenda für die Veranstaltungstage wird kontinuierlich ergänzt respektive aktualisiert. Folgende Themen stehen bereits fest:

„Maschinenanbindung in der Praxis“ – in diesem Vortrag geht es darum, wie die unterschiedlichsten Maschinendaten ins System gelangen. Experten von MPDV und MIP-Partnern berichten aus der Praxis;

„Lean & IT – das perfekte Zusammenspiel“ – der Weg zur Smart Factory lässt sich nur mit einer Kombination aus Lean-Methoden und flexiblen IT-Tools meistern. Einfach starten und von Synergieeffekten profitieren;

„Energie im Fokus & Produktionskosten im Griff“ – Vorstellung eines produktionsnahen Energiemanagements. Praxisbericht eines Kunden, wie der Energieverbrauch signifikant gesenkt werden kann;

Das, wie es weiter heißt, vielseitige Programm steht also ganz im Zeichen von Theorie und Praxis der digitalen Transformation und reicht von Tipps für den Einstieg in die Smart Factory bis zum Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Produktion. Die einzelnen Vorträge sind auf 45 Minuten begrenzt. Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Anmeldeseite finden Sie hier.

(ID:49628880)