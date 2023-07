Industrie 4.0 Neue Spezifikation für die Verwaltungsschale veröffentlicht

In vier Teilen beschreibt die Spezifikation, wie Unternehmen Informationen in der Verwaltungsschale aufbereiten und strukturieren können. Dies soll die Grundlage für den standardisierten digitalen Zwilling in der Industrie bilden.

Ziel der IDTA ist es, den digitalen Zwilling für Komponenten, Maschinen, Anlagen und ganze Fabriken als Open-Source-Technologie zu etablieren und gemeinsam mit der Industrie weiterzuentwickeln. (Bild: putilov_denis - stock.adobe.com)

Die Industrial Digital Twin Association (IDTA) hat Version 3.0 der Spezifikation für das Informationsmodell der Verwaltungsschale veröffentlicht. Laut einer Mitteilung verfügt die Branche damit erstmals über einen Standard für den industriellen digitalen Zwilling. Die neue Version sei einsatzbereit für die sofortige Implementierung im Unternehmen. Zukünftige Updates und Erweiterungen sollen abwärtskompatibel sein.

Konkret ermögliche es die Spezifikation, dass Anbieter und Anwender von Hard- und Software eigene Verwaltungsschalen herstellen können. So könne etwa ein unternehmenübergreifendes System von digitalen Zwillingen verschiedenster Komponenten entstehen.

Die Spezifikation definiert die Softwarestruktur, die Schnittstelle und die Semantik der Verwaltungsschale. So können Daten einer industriellen Anlage schnell und einfach allen Teilnehmern entlang der Wertschöpfungskette zur Verfügung gestellt werden. Eine wichtige Neuerung ist laut IDTA die Spezifikation einer offiziellen Schnittstelle zur Verwaltungsschale. Damit können Daten mithilfe der Verwaltungsschale über Unternehmensgrenzen hinweg ausgetauscht werden. Das schaffe die notwendige Grundlage für die Implementierung von industriellen Datenräumen.

