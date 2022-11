Industrie-Digitalisierung Vernetzungsmöglichkeiten für Innovationstreiber

Seit 1995 vernetzt der Sendler Circle verschiedene Anbieter von IT-Innovation für die Industrie miteinander. Wer über die neuesten Trends und Technologien Bescheid wissen will oder sich mit den wichtigsten Forschungen vertraut machen möchte, kann das Unternehmen als Informanten nutzen.

Anbieter aller Arten von Industriesoftware können sich beim Sendler Circle vernetzen und austauschen.

Laut Pressemitteilung des Sendler Circle entwickelte sich PLM (Produktlebenszyklus-Management) in den vergangenen 20 Jahren zu einem wichtigen systematischen Ansatz und großem Innovationstreiber. Allerdings verändern sich die Anforderungen an die Industrie stark, weshalb nach und nach neue Treiber dazukommen.

Als Gründe dafür werden unter anderem die Vernetzung von Maschinen und Fabriken angeführt, ebenso wie eine veränderte Nutzung von Industrieprodukten als Basis für das IoT. Laut Sendler Circle müssen Unternehmen diesen Entwicklungen mit grundlegenden digitalen Transformationen begegnen.

Das wichtigste Werkzeug für die digitale Weiterentwicklung der Industrie ist nach wie vor die Industriesoftware. Allerdings besteht die IT mittlerweile aus einer Vielfalt von Lösungsansätzen, die sich auf die digitale Umwandlung der Industrie konzentrieren. Der Markt fordert, so Sendler, flexible und wettbewerbsfähige Organisation. Es reiche nicht mehr, wenn die Industrie einzelne Prozesse optimal mit IT unterstütze. Arbeitsmethodik, Werkzeuge und Organisation müssten neu justiert werden.

Die ersten Schritte dabei werden bereits mit der Standardisierung von Infrastrukturen und dem Umbau der Systeme der IT-Industrie in zusammensetzbare Funktionskomponenten eingeleitet. Weitere Veränderungen finden mit den Abänderungen ihrer Lösungen und der Öffnung der Technologieplattformen für Kunden statt.

Aufgabe des Sendler Circles dabei ist die Vernetzung der Anbieter von Industriesoftware. Neben IT-Anbietern gehören dazu auch Anbietende von neuen industriellen Services die damit an den Markt gehen. Der Kreis hat das Ziel, den Innovatoren der Digitalisierung der Industrie einen Platz für Gedankenaustausch und Vernetzung zu bieten.

