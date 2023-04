Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Acht Tipps zu AM-Weiterbildungen im Mai

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem eine Tagung zum keramischen 3D-Druck, eine Kongressmesse zur additiven Fertigung und einen Mittagstalk über KI im 3D-Druck vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Schulung: Grundlagen der additiven Fertigung

Die Schulung ist auf zwei Tage aufgeteilt. Am Theorietag wird ein Überblick über ausgewählte additive Fertigungsverfahren vermittelt; inklusive der jeweiligen Vor- und Nachteile. Am Praxistag gibt es einen Einblick in die industrielle Produktionsstätte der Rapidobject GmbH sowie in das Kabinett der FS-Leipzig. Der Fokus liegt hier darin, das Theoriewissen zu erweitern, so dass Sie über zukünftige Investitionen sicher entscheiden können.

Wann: 4. + 5. Mai 2023

Wo: Leipzig

Veranstalter: Bildungswerk der Sachsischen Wirtschaft

Kosten: 500 Euro

Weitere Informationen zur Schulung und zur Anmeldung

Tagung: Keramik+

Bereits zum fünften mal veranstaltet WZR Ceramic Solutions die Tagung zum 3D-Druck von Keramik. Das Programm reicht von Forschung bis Serienfertigung und von thermischen Prozessen bis zu rechtlichen Themen. Alle kommerziell verfügbaren 3D-Druckverfahren zur Herstellung von Keramikbauteilen werden in den Vorträgen beleuchtet.

Wann: 9. + 10. Mai 2023

Wo: Meckenheim

Veranstalter: WZR Ceramic Solutions

Kosten: 590 Euro

Weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung

Kongressmesse: Rapid.Tech 3D

Bei dem stark nach Branchen gegliederten Fachkongress und der Ausstellung dreht sich alles um die additive Fertigung. Dabei ist der Fachkongress auch 2023 das Herzstück der Rapidtech 3D. Seine Inhalte wurden noch gezielter auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten. So greifen beispielsweise die zwei neuen Fachforen Chemie & Verfahrenstechnik sowie Nachbearbeitung & Qualitätssicherung genau die Themen auf, welche Nutzer additiver Technologien gegenwärtig am meisten umtreiben: die Gewährleistung sicherer durchgängiger AM-Prozessketten. Der dreitägige Fachkongress bietet mit vertiefenden Vorträgen Einblicke in neueste AM-Anwendungen und -Entwicklungen in Industrie und Wissenschaft. Neben den zwei neuen Foren bleibt es bei den bewährten Themen Mobilität, Medizin, Luftfahrt, Design, Software & Prozesse, Innovationen in AM und AM Wissenschaft. Darüber hinaus zeigen rund 90 Firmen auf der Fachausstellung ihre Lösungen rund um die additive Prozesskette.

Wann: 9. – 11. Mai 2023

Wo: Erfurt

Veranstalter: Messe Erfurt

Kosten: ab 550 Euro

Weitere Informationen zur Kongressmesse und zur Anmeldung

Seminar: Symbiose aus 3D-Druck und Fertigung

Solidcam gibt zusammen mit seinen Technologiepartnern Werkzeug-Eylert und der Andreas Mayer GmbH & Co. KG einen Ausblick in den Nutzen und das Zusammenspiel von additiver Fertigung und aktuellen Zerspanungsstrategien. Das Ziel des Seminars ist es, mit der Synergie aus dem 3D-Druck von Metallbauteilen im Binder-Jetting-Verfahren und dem vorhandenen CAM- und Zerspanungs-Know-how für die CNC-Nachbearbeitung, technologische und wirtschaftlich optimale Lösungen aufzuzeigen.

Wann: 10. Mai 2023

Wo: Suhl

Veranstalter: Solidcam

Kosten: 39,90 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Online-Seminar: Konstruktion für die Additive Fertigung

In dem Seminar lernen Sie die konstruktiven Freiheitsgrade des Kunststoff-3D-Drucks in Abhängigkeit des Verfahrens kennen. Der Schwerpunkt liegt auf den Verfahren Fused Layer Modeling (FLM), Lasersintern (LS) und Arburg Kunststoff Freiformen (AKF). Anhand der Konstruktionsregeln für das jeweilige Druckverfahren erarbeiten Sie mit der Unterstützung des Trainers eigene Bauteilkonzepte.

Wann: 10. – 12. Mai 2023

Veranstalter: Süddeutsches Kunststoffzentrum (SKZ)

Kosten: 1050 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Tagung: Horber Additive Manufacturing Day

Im Rahmen der Fachtagung werden Themen entlang der Prozesskette des 3D-Drucks beleuchtet. In Fachvorträgen referieren Experten unter anderem über neue Verfahren und Materialien sowie über Anwendungen in der Industrie und der Medizintechnik.

Wann: 11. Mai 2023

Wo: Horb

Veranstalter: Institut für Kunststoff- und Entwicklungstechnik (IKET)

Kosten: 330 Euro

Weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung

Symposium: Additive Fertigung

Das Symposium will die Anwendung metallischer AM-Prozesse näher beleuchten. Aber auch allgemeine, werkstoffunabhängige Fragestellungen aus den Bereichen Konstruktion, Zulassung, Arbeitssicherheit usw. sollen behandelt werden. Die Teilnehmer sollen einen Überblick über den aktuellen Stand additiver Fertigungsverfahren, den damit verbundenen Möglichkeiten, aber auch den bestehenden Grenzen erhalten. Ziel ist es, die verschiedenen AM-Prozesse intelligent in die Produktion zu integrieren.

Wann: 17. + 18. Mai 2023

Wo: München

Veranstalter: DVS

Kosten: 680 Euro

Weitere Informationen zum Symposium und zur Anmeldung

Mittagstalk: KI im 3D-Druck

Mit der Online-Serie “3D-Druck to go: der Mittagstalk” bietet Niedersachsen Additiv die Möglichkeit, in einem kompakten Format innerhalb von einer halben Stunde während der Mittagspause mehr über die Additive Fertigung zu erfahren. Der Mittagstalk zum Thema „KI im 3D-Druck“ findet mit Patrick Ongom-Along vom Mittelstand-Digital Zentrum Ilmenau statt.

Jetzt Newsletter abonnieren Verpassen Sie nicht unsere besten Inhalte Geschäftliche E-Mail Bitte geben Sie eine gültige E-Mailadresse ein. Abonnieren Mit Klick auf „Newsletter abonnieren“ erkläre ich mich mit der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung (bitte aufklappen für Details) einverstanden und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finde ich in unserer Datenschutzerklärung. Aufklappen für Details zu Ihrer Einwilligung Stand vom 15.04.2021 Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten wir diese unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Einwilligung in die Verwendung von Daten zu Werbezwecken Ich bin damit einverstanden, dass die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Max-Planckstr. 7-9, 97082 Würzburg einschließlich aller mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (im weiteren: Vogel Communications Group) meine E-Mail-Adresse für die Zusendung von redaktionellen Newslettern nutzt. Auflistungen der jeweils zugehörigen Unternehmen können hier abgerufen werden. Der Newsletterinhalt erstreckt sich dabei auf Produkte und Dienstleistungen aller zuvor genannten Unternehmen, darunter beispielsweise Fachzeitschriften und Fachbücher, Veranstaltungen und Messen sowie veranstaltungsbezogene Produkte und Dienstleistungen, Print- und Digital-Mediaangebote und Services wie weitere (redaktionelle) Newsletter, Gewinnspiele, Lead-Kampagnen, Marktforschung im Online- und Offline-Bereich, fachspezifische Webportale und E-Learning-Angebote. Wenn auch meine persönliche Telefonnummer erhoben wurde, darf diese für die Unterbreitung von Angeboten der vorgenannten Produkte und Dienstleistungen der vorgenannten Unternehmen und Marktforschung genutzt werden. Falls ich im Internet auf Portalen der Vogel Communications Group einschließlich deren mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen geschützte Inhalte abrufe, muss ich mich mit weiteren Daten für den Zugang zu diesen Inhalten registrieren. Im Gegenzug für diesen gebührenlosen Zugang zu redaktionellen Inhalten dürfen meine Daten im Sinne dieser Einwilligung für die hier genannten Zwecke verwendet werden. Recht auf Widerruf Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Durch meinen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Um meinen Widerruf zu erklären, kann ich als eine Möglichkeit das unter https://support.vogel.de abrufbare Kontaktformular nutzen. Sofern ich einzelne von mir abonnierte Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann ich darüber hinaus auch den am Ende eines Newsletters eingebundenen Abmeldelink anklicken. Weitere Informationen zu meinem Widerrufsrecht und dessen Ausübung sowie zu den Folgen meines Widerrufs finde ich in der Datenschutzerklärung, Abschnitt Redaktionelle Newsletter.

Wann: 25. Mai 2023, 12:30 – 13 Uhr

Veranstalter: Niedersachsen Additiv

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Mittagstalk und zur Anmeldung

(ID:49420343)