Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Neun Tipps zu AM-Weiterbildungen im Juni

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem ein Webinar zu 3D-gedruckten Medikamenten, ein 3D-Druck-Seminar für Designer und ein Praxisforum zur additive Fertigung für Werkzeug- und Formenbauer vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Webinar (Englisch): Personalisierte Medikamente mittels 3D-Druck

Im Gesundheitswesen gibt es einen wachsenden Trend zu personalisierten Behandlungen mit einer effektiven und zeitnahen Bereitstellung von Medikamenten, die durch den 3D-Druck realisiert werden kann. Das Webinar gibt eine Einführung in den pharmazeutischen 3D-Druck und zeigt auf, wie die schnell fortschreitende Technologie die Unzulänglichkeiten herkömmlicher Massenproduktionstechnologien beheben kann.

Wann: 8. Juni 2023

Veranstalter: 3D Systems

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Webinar und zur Anmeldung

Messen: GIFA und Newcast

Die unterschiedlichen Technologien der additiven Fertigung haben als komplementäre Fertigungsverfahren eine industrielle Reife erlangt, die auch den Metallindustrien neue Anwendungen erschließt. Ist in der Stahlbranche in erster Linie der direkte 3D-Druck in Metall eine Ergänzung des bestehenden Geschäfts und eine zunehmend wichtigere Säule für Reparatur und Ersatzteilbeschaffung, so sind für Gießereien vor allem indirekte additive Verfahren interessant. Vor allem das Sand-Binder-Jetting für den 3D-Druck von Formen, Kernen und Modellen mit Sand. Wie die Unternehmen der Metallindustrien additive Fertigung im Rahmen der unterschiedlichsten Geschäftsmodelle nutzen, ist u.a. Gegenstand der Fachmessen GIFA und Newcast.

Wann: 12. bis 16. Juni 2023

Wo: Düsseldorf

Veranstalter: Messe Düsseldorf

Kosten: ab 55 Euro

Weitere Informationen zu den Messen und zur Anmeldung

10. Mitteldeutsches Forum: 3D-Druck in der Anwendung

Das Mitteldeutsche 3D-Druck Forum bietet seit vielen Jahren Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen und Interessierten eine Plattform zum Austausch über aktuelle Entwicklungen und Projekte in der additiven Fertigung. Es wird von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, der Hochschule Merseburg, der Hochschule Mittweida und der Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig veranstaltet und organisiert.

Wann: 14. Juni 2023

Wo: Leipzig

Veranstalter: HTWK Leipzig

Kosten: 140 Euro

Weitere Informationen zum Forum und zur Anmeldung

Fachtagung + Hausmesse: 3D-Druck live erleben auf der 10-Jahresfeier von EVO-tech

EVO-tech entwickelt industrielle 3D-Drucker und Filamente für die additive Fertigung von Kunststoffteilen. Zum zehnjährigen Jubiläum veranstaltet das österreichische Unternehmen ein Vortragsprogramm mit Fachvorträgen von Kunden und Forschungspartnern. Es werden Einblicke in Anwendungen und neue Technologien gegeben.

Wann: 14. + 15. Juni 2023

Wo: Schörfling am Attersee

Veranstalter: EVO-tech

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung

Event: 3D Konzept Labs 2023

Das 3D Konzept Labs 2023 will neue Impulse im Bereich 3D-Druck für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft geben. Es gibt Vorträge, Podiumsdiskussionen, die Möglichkeit zum Networking und ein Pitch-Event, bei dem ausgewählte neue Ideen präsentiert und gekürt werden.

Wann: 19. + 20. Juni 2023

Wo: Berlin

Veranstalter: Verband 3D-Druck e.V. / Technologieland Hessen

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung

Webinar: 3D Druck – Zeitenwende im industriellen Mittelstand?!

Im Rahmen des Webinars wird erläutert, welche Chancen die additive Fertigung zur Bewältigung vieler aktueller Herausforderungen bietet, wie z.B. Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel oder Wertschöpfungsketten. Dabei werden konkrete Lösungsansätze aus der Praxis herangezogen. Abschließend wird gezeigt, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen können, um diese Chancen zu nutzen und den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens sicherzustellen.

Wann: 21. Juni 2023

Veranstalter: Rapid Object

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Webinar und zur Anmeldung

Seminar: 3D-Druck für Designer

3D-Druck wird von kreativen Menschen in hohem Maße geschätzt und eröffnet völlig neue Dimensionen der Gestaltung jenseits der konventionellen Techniken. Anpassungen können jederzeit ausgeführt und das Ergebnis direkt als Ausdruck begutachtet werden. Dieser Kurs soll die Designmöglichkeiten sowie die Anlagentechnik näher bringen.

Wann: 26. + 27. Juni 2023

Wo: Würzburg

Veranstalter: Das Kunststoff Zentrum (SKZ)

Kosten: 1260 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Seminar: Additive Fertigungsverfahren

In diesem Seminar wird aktuelles Fachwissen zu unterschiedlichen 3D-Druck-Verfahren, den eingesetzten Werkstoffen, der Vorgehensweise bei der Umsetzung und zu aktuellen Anwendungsbeispielen vermittelt. Ziel des Seminars ist es, die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren einschätzen zu können. Mit Hilfe von zwei Dienstleistungsplattformen wird zudem ein Überblick über die Preisstruktur gegeben.

Wann: 29. Juni 2023

Wo: Horb

Veranstalter: Institut für Kunststoff- und Entwicklungstechnik IKET

Kosten: 540 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Forum: 2. VDWF-Praxisforum Additive Fertigung

Am Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb IWF an der TU Berlin treffen Experten verschiedener Fachgebiete auf Interessierte der Branche, um einen Blick auf die aktuellen Innovationen im Bereich 3D-Druck zu werfen. Fragen, die im Mittelpunkt stehen, sind beispielsweise: Wie wendet die Werkzeug- und Formenbau-Branche 3D-Technologien an? Wie weit sind diese verbreitet? Wo bieten sich noch Potenziale? In diesem Sinne fungiert das Praxisforum auch als Netzwerktreffen: Auf der Abendveranstaltung bei Gefertec erhalten die Teilnehmer nicht nur exklusive Einblicke in 3D-Druck-Anwendungen, sondern können sich auch in geselliger Runde austauschen.

Jetzt Newsletter abonnieren Verpassen Sie nicht unsere besten Inhalte Geschäftliche E-Mail Bitte geben Sie eine gültige E-Mailadresse ein. Abonnieren Mit Klick auf „Newsletter abonnieren“ erkläre ich mich mit der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung (bitte aufklappen für Details) einverstanden und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finde ich in unserer Datenschutzerklärung. Aufklappen für Details zu Ihrer Einwilligung Stand vom 15.04.2021 Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten wir diese unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Einwilligung in die Verwendung von Daten zu Werbezwecken Ich bin damit einverstanden, dass die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Max-Planckstr. 7-9, 97082 Würzburg einschließlich aller mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (im weiteren: Vogel Communications Group) meine E-Mail-Adresse für die Zusendung von redaktionellen Newslettern nutzt. Auflistungen der jeweils zugehörigen Unternehmen können hier abgerufen werden. Der Newsletterinhalt erstreckt sich dabei auf Produkte und Dienstleistungen aller zuvor genannten Unternehmen, darunter beispielsweise Fachzeitschriften und Fachbücher, Veranstaltungen und Messen sowie veranstaltungsbezogene Produkte und Dienstleistungen, Print- und Digital-Mediaangebote und Services wie weitere (redaktionelle) Newsletter, Gewinnspiele, Lead-Kampagnen, Marktforschung im Online- und Offline-Bereich, fachspezifische Webportale und E-Learning-Angebote. Wenn auch meine persönliche Telefonnummer erhoben wurde, darf diese für die Unterbreitung von Angeboten der vorgenannten Produkte und Dienstleistungen der vorgenannten Unternehmen und Marktforschung genutzt werden. Falls ich im Internet auf Portalen der Vogel Communications Group einschließlich deren mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen geschützte Inhalte abrufe, muss ich mich mit weiteren Daten für den Zugang zu diesen Inhalten registrieren. Im Gegenzug für diesen gebührenlosen Zugang zu redaktionellen Inhalten dürfen meine Daten im Sinne dieser Einwilligung für die hier genannten Zwecke verwendet werden. Recht auf Widerruf Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Durch meinen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Um meinen Widerruf zu erklären, kann ich als eine Möglichkeit das unter https://support.vogel.de abrufbare Kontaktformular nutzen. Sofern ich einzelne von mir abonnierte Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann ich darüber hinaus auch den am Ende eines Newsletters eingebundenen Abmeldelink anklicken. Weitere Informationen zu meinem Widerrufsrecht und dessen Ausübung sowie zu den Folgen meines Widerrufs finde ich in der Datenschutzerklärung, Abschnitt Redaktionelle Newsletter.

Wann: 29.+ 30. Juni 2023

Wo: Berlin

Veranstalter: Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer e.V. (VDWF)

Kosten: 490 Euro

Weitere Informationen zum Forum und zur Anmeldung

(ID:49494477)