Hannover Messe 2023 VDMA, ZVEI und Deutsche Messe legen Schwerpunkt auf industrielle Vernetzung

Drahtlose Kommunikationssysteme bieten enorme Möglichkeiten für eine flexible und skalierbare Vernetzung. VDMA, ZVEI und Deutsche Messe wollen deshalb die Akteure der Branche zusammenbringen und Use Cases vorstellen.

Konnektivität ist das Herzstück der digitalen Transformation in allen wirtschaftlichen und sozialen Bereichen. (Bild: DIRK MEUSSLING)

VDMA und ZVEI wollen auf der Hannover Messe 2023 gemeinsam die „Industrial Wireless Arena“ gestalten. Laut einer Mitteilung der Deutschen Messe werden die Partner konkrete Use Cases zeigen und so demonstrieren, welche technologischen Innovationen es im Bereich der Wireless-Technologien bereits gibt, welche Techniken konkret angewendet werden können und welche perspektivisch für die Zukunft entwickelt werden müssen.

Für diesen Zweck wollen die Verbände gemeinsam mit den Messeveranstaltern Personen, Unternehmen, Forschungs- und Wissensstände an einem Ort zusammenbringen. „Drahtlose Kommunikationssysteme zählen in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Bausteinen auf dem Weg zur digitalen Transformation der Industrie“, sagt Reinhard Heister, Geschäftsführer der VDMA Arbeitsgemeinschaft Wireless Communications for Machines. „Ein Großteil des Erfolgs liegt in der Stärkung eines branchenübergreifenden Dialogs, welcher sicherstellt, dass die Besonderheiten und Bedürfnisse der Industrie in jeglicher Hinsicht berücksichtigt werden.“

5G und Industrie 4.0 zusammenführen

Erste technische Grundlagen würden bereits vorliegen, um industrielles 5G und Industrie 4.0 zusammenzuführen, heißt es weiter. Entwickelt wurden diese etwa von der 5G-Alliance für Connected Industries and Automation (5G-ACIA).

Der VDMA wird repräsentiert durch die Arbeitsgemeinschaft Wireless Communications for Machines (AG WCM), der ZVEI ist mit der 5G-ACIA vertreten, die Deutsche Messe bringt ihr 5G Smart Venue als Campusnetz mit in das Projekt. Die Hannover Messe 2023 findet vom 17. bis 21. April statt.

(ID:49034844)