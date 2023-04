In eigener Sache VCG übernimmt Meorga

Anbieter zum Thema Vogel Communications Group AG

Neben der Lab-Supply und der Schraubtec werden nun auch Regionalmessen mit dem Themenfeld Prozess- und Fabrikautomation von der Vogel Communications Group veranstaltet.

Sowohl 2023 als auch 2024 sollen vier MSR-Spezialmessen stattfinden. (Bild: Meorga)

Die Vogel Communications Group (VCG) wird zum 1. Januar 2024 den Industriemesseveranstalter Meorga übernehmen. Laut einer Mitteilung will die VCG dadurch ihr Angebot an marktnahen Spezialmessen für die deutsche Industrie ausbauen.

Zu Meorga gehören die MSR-Spezialmessen, die sich auf die Themen Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik sowie Prozessleitsysteme und Automatisierungstechnik konzentrieren. In diesem Jahr starten die MSR-Spezialmessen am 26. April in Leverkusen mit etwa 130 Fachfirmen und 36 Fachvorträgen. Auf den Ständen sollen vor allem die jeweiligen regionalen Ansprechpartner vertreten sein. Die Regionalmesse findet in diesem Jahr außerdem noch in Hamburg, Ludwigshafen und Landshut statt. Auch 2024 sollen vier MSR-Spezialmessen stattfinden.

Laut Matthias Bauer, CEO der VCG, ist die Live-Kommunikation für Industriekunden ein wichtiger Bestandteil ihres Geschäftes. Das Unternehmen will das operative Meorga-Team nun in eigene Abläufe integrieren.

Mehr Effizienz im Presswerk Die Fachtagung von MM MaschinenMarkt und blechnet Presswerke sind eine Millioneninvestition, entsprechend viel Output erwartet man von ihnen. Wie lassen sich Kosten senken und die Effizienz erhöhen? Vor dem Hintergrund der Herausforderungen von Qualität, Flexibilität, sinkenden Losgrößen und Verfügbarkeiten gilt es die Produktion für den steigenden Kostendruck fit zu machen. Lösungen, die Sie sofort in Ihrem beruflichen Alltag unterstützen, finden Sie als Entscheider auf unserer praxisnahen Fachtagung. Jetzt informieren

(ID:49330429)