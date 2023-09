Future of Industrial Usability 2023 Mehr Licht, bitte!

Licht umgibt uns die meiste Zeit des Tages und ist so allgegenwärtig, dass uns sein Vorhandensein kaum überrascht. Dabei beeinflusst es uns auf vielfältige Weise. Besonders interessant ist Licht daher auch für eine ansprechende User Experience.

Alexander Rebling bringt beim diesjährigen Future of Industrial Usability im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins UX-Dunkel. (Bild: Vogel Communications Group)

Die Integration von Licht als Kernelement des Designs, der Visualisierung, Kommunikation und Aufwertung von Produkten kann ein absoluter Game Changer in Sachen User Experience sein.

Licht in Produkten verbessert die User Experience durch funktionale, ästhetische und emotionale Mehrwerte. Licht in Produkte zu bringen, erfordert lichttechnologisches Spezialistenwissen, denn unterschiedliche (Licht-)Aufgaben lassen sich mit unterschiedlichen Technologien lösen.

Warum ist das ein Thema?

Aber wie genau kann mit Licht die Usability beziehungsweise UX von Produkten verbessern? Diese Frage will Alexander Rebling von der Mentor GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG am 24.10.2023 bei Future of Industrial Usability beantworten.

Drei Kernthemen des Vortrags:

Mehrwert durch Licht: Erfahren Sie, wie Licht die User Experience nicht nur visuell, sondern auch funktional und emotional verbessert.

Technologie und Know-how: Licht im Produkt ist mehr als nur eine Glühbirne. Tauchen Sie ein in die Welt der Lichttechnologien und wie diese je nach Aufgabe und Produkt variieren.

Kreativität im Design: Lassen Sie sich von kreativen Ansätzen und Gestaltungsmöglichkeiten begeistern, die das Potential haben, Ihre Produkte in einem völlig neuen Licht erscheinen zu lassen.

Anhand konkreter Beispiele zeigt dieser Vortrag, wie Licht – über die reine Beleuchtung hinausgehend – zur Individualisierung, Kommunikation, Bedienung und Emotionalisierung von Produkten eingesetzt werden kann. Und das in allen Branchen, egal ob es sich um Konsum- oder Investitionsgüter handelt. Denn: Gut eindesigntes Licht macht Produkte intuitiver und besser.

