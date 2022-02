Smart City Uruguay will 70.000 intelligente Straßenlaternen für seine Hauptstadt

Ein IoT-Netzwerk soll bis zu 70.000 Straßenbeleuchtungen in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay, miteinander verbinden.

Mit einer intelligenten Straßenbeleuchtung in Montevideo soll auch der CO2-Ausstoß verringert werden. (Bild: Adobe Stock)

Die National Narrowband Network Company (NNNCO) hat einen Vertrag mit Wellness Tech Group unterschrieben. In dem Vertrag geht es laut einer Mitteilung darum, die Hauptstadt von Uruguay mit einem IoT-Netzwerk für 70.000 intelligente Straßenlichter auszustatten. Das Projekt soll 200 Quadratkilometer umfassen und 1,3 Millionen Menschen erreichen. Bei der Straßenbeleuchtung sollen so außerdem 31.500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Der CO2-Ausstoß werde damit in diesem Bereich um 80 Prozent verringert.

Einfach zu bedienen und skalierbar

Die Infrastruktur soll mithilfe eines sogenannten Lorawan-Netzwerks (low-power wide-area network) aufgebaut werden. Dieses basiert auf der Thing Park Enterprise IoT-Plattform von Actility. Laut den Unternehmen ist diese Plattform unter anderem für Städte entwickelt worden, sei einfach zu bedienen und skalierbar. Diese Infrastruktur erlaube es, weitere Smart-City-Use-Cases dem Netzwerk hinzuzufügen. Thing Park Enterprise sei zudem kompatibel mit Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und IBM Bluemix.

Die rund 70.000 Netzknoten für die Fernsteuerung kommen von der Wellness Tech Group. Laut dem Unternehmen werden die Actis Plus Nema 7 Netzknoten dafür sorgen, dass relevante Daten an der Edge gesammelt und in Echtzeit weitergeleitet werden. Die Beleuchtung werde so ein wichtiger Teil eines Smart-City-IoT-Ökosystems.

