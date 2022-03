Kurzinterview Franz Kupfer, Head of General Liability, Property & Events bei Hiscox

Wie erklären Sie sich die vom Durchschnitt doch recht deutlich abweichende Risikowahrnehmung der Maschinenbau-Branche?



Trotz der vielen sehr aufschlussreichen Erkenntnisse aus der Umfrage können wir natürlich nicht in die Köpfe der einzelnen Maschinenbauer schauen. Unsere Einschätzung ist, dass gerade kleinere Maschinenbauer in ihren spezialisierten Nischen in der Vergangenheit noch weitestgehend ohne den Einbau von Digital-Komponenten ausgekommen sind. Die Tools sind in diesem Segment teilweise noch so neu im Bestand, dass man sich erst noch mit den Implikationen der neuen Technik auseinandersetzen muss. Dies sehen wir auch in der Studie bestätigt: während rund 72 % der Unternehmen bis 19 Mitarbeiter Produkte mit digitalen Tools entwickeln und ausstatten, sind es bei Unternehmen ab 500 Mitarbeitern schon rund 90 %. Es ist also eher eine Frage der Zeit, bis die Digitalisierung auch in die letzten Nischen vorgedrungen ist. Allerdings sehen wir, dass sich auch diese Lücke aktuell immer mehr schließt. Nicht zuletzt der Kostendruck und Personalmangel zwingen die produzierenden Unternehmen zunehmend, Effizienzgewinne durch Vernetzung ihrer Anlagen und Umstellung auf intelligente Fertigungslinien zu erwirtschaften.



Sowohl bei den großen wie auch den kleinen und mittleren Unternehmen zeigt sich eine gewisse Verbreitung digitaler Technologie. Gibt bei den konkreten Tools Unterschiede zwischen KMUs und Konzernen? Wenn ja, welche sind das?



Es ist natürlich schwierig, hier für die ganze Branche zu sprechen, aber wir beobachten Folgendes als Trend: Kleinere Unternehmen, die nicht rechtzeitig eigene Lösungen entwickeln, werden im Industrie 4.0-Ökosystem zu IT-Tech-Nehmern, und überlassen tendenziell IT-Dienstleistern sowie findigen Maschinenbauern das Feld, die ihre Lösungen zur Vernetzung über gesamte Anlage „stülpen“. Sprich: Wer nicht rechtzeitig proaktiv digitale Lösungen entwickelt, muss seine Hardware an die Konzepte anderer anpassen. Die Frage, die sich Maschinenbauer jedoch stellen müssen, ist, wo in Zukunft die hauptsächliche Wertschöpfung stattfindet - bei mechanischer Hardware oder intelligenten digitalen Lösungen und Verknüpfungen?



Wie häufig kommt es vor, dass Kunden den Maschinenbauer aufgrund ihrer eigenen Fehlbedienung verklagen, wie der in der Studie geschildert?



Zunächst sehen wir als Versicherer ja immer nur die Ansprüche, welche uns die Kunden einreichen. Damit entfallen in der Regel alle kleinen Bagatelle-Schäden und Schäden, bei welchen der Maschinenbauer das entstandene Problem durch eigene Mehrarbeit oder zusätzliche Services zur Zufriedenheit des Kunden lösen kann. Unsere Versicherung zielt aber genau auf die größeren Schäden ab, wo dies eben durch die Höhe des Schadens oder die Länge des Ausfalls beim Kunden nicht mehr möglich ist. Dann sind wir beim Maschinenbauer auch immer schnell bei Schadenhöhen, die sogar das Unternehmen in seinem Bestand bedrohen können. Es geht uns als Spezialversicherer allerdings nicht darum, einen Anspruch abzuschmettern, sondern natürlich auch darum, möglichst die Geschäftsbeziehung unseres Versicherungsnehmers zu erhalten, denn auch hier können hohe Schäden bei entgangenen zukünftigen Aufträgen entstehen – Stichwort: versicherter Reputationsschaden, wo wir ja auch im Fall der Fälle für die PR-Beratung zahlen. Die Schäden, die wir im digitalen Bereich sehen, sind immer extreme Belastungen für unsere Kunden, diese Schäden fangen dann meist bei 100.000 € überhaupt erst an.



Wie in der Studie erwähnt, sind inzwischen rund 75 % der uns gemeldeten Schäden aus Ansprüchen, die auf die benannten Digitalrisiken zurückgehen. Dabei sehen wir, dass gerade auch „mittelbare“ Schäden wie der von Ihnen erwähnte Fall der Schneidemaschine immer häufiger vorkommen. Die Software der Anlage hatte in diesem Fall Warnungen ausgegeben, dass ein bestimmter Mindestabstand nicht unterschritten werden sollte. Dies konnte jedoch vom Anwender ignoriert werden, was dazu führte, dass die Maschine bei Inbetriebnahme beschädigt wurde. Hier gibt es also neben den „unmittelbaren“ Schäden, etwa durch ein fehlerhaftes Software-Update, eine weitere offene Flanke bei vielen Anlagen- und Maschinenbauern – die einer entsprechenden Absicherung bedarf.