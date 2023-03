Studie Unternehmen tun sich beim Einsatz von 3D-Druck schwer

Materialise hat eine Umfrage zum Stand des 3D-Drucks unter 327 Fertigungsunternehmen in den USA, Deutschland und Japan durchführen lassen. Fazit: die Unternehmen sind zwar vom 3D-Druck überzeugt, tun sich aber schwer, ihn richtig einzusetzen. Ein neu entwickeltes Tool soll ihren Reifegrad bei der Nutzung des 3D-Drucks bewerten.

Die Nutzung des 3D-Drucks hat dennoch Priorität. Die Unternehmen, die den 3D-Druck bereits eingeführt haben, geben an, dass sie die Nutzung der Technologie in den nächsten 12 Monaten deutlich steigern werden. 46 Prozent dieser Unternehmen wollen ihren Einsatz sogar verdoppeln. Das soll hauptsächlich (71 Prozent) mit erweiterten firmeninternen Druckkapazitäten umgesetzt werden. (Bild: Materialise)

Die Umfrage zeigt, dass Unternehmen den 3D-Druck als einen führenden Trend in der Fertigung erkennen und den Einsatz des 3D-Drucks zur Herstellung von Endprodukten strategisch in Betracht ziehen. Jedoch stehen sie bei der Implementierung und Erweiterung der Technologie vor Herausforderungen. Zu den Befragten gehören Unternehmen, die 3D-Druck einsetzen (59 Prozent), dies in Erwägung ziehen (31 Prozent) oder die Technologie ablehnen (9 Prozent).

Das sind die größten Herausforderungen

Fast alle Unternehmen (98 Prozent) sehen sich bei der Einführung des 3D-Drucks mit Herausforderungen und Hindernissen konfrontiert. Sie sind vom geschäftlichen Nutzen des 3D-Drucks überzeugt, haben aber Schwierigkeiten, die Technologie einzuführen und die Produktion zu steigern. Die größte Herausforderung für Unternehmen, die den 3D-Druck eingeführt haben oder dies in Erwägung ziehen, ist die Schwierigkeit, fachkundige Arbeitskräfte zu rekrutieren (36 Prozent). Es folgt ein Mangel an Erfahrung und Wissen innerhalb des Unternehmens (33 Prozent). Weitere Herausforderungen sind die Geschwindigkeit des 3D-Drucks für die Massenproduktion (23 Prozent) und die Schwierigkeiten bei der Integration des 3D-Drucks in bestehende Fertigungstechnologien (20 Prozent). Auch die Kosten werden als Hindernis genannt, sowohl die laufenden Kosten (25 Prozent) als auch die Kosten für die Ausrüstung (25 Prozent).

Nutzung des 3D-Drucks hat dennoch Priorität

Trotz der Herausforderungen steht der 3D-Druck auf der Prioritätenliste der meisten Unternehmen weiterhin ganz oben. Die Unternehmen, die den 3D-Druck bereits eingeführt haben, geben an, dass sie die Nutzung der Technologie in den nächsten 12 Monaten deutlich steigern werden. 46 Prozent geben an, dass sich ihr Einsatz mindestens verdoppeln wird. In den nächsten fünf Jahren werden sich die meisten Expansionsbemühungen auf firmeninterne Druckkapazitäten (71 Prozent) im Vergleich zur ausgelagerten 3D-Druckproduktion (8 Prozent) konzentrieren. Der Studie nach ist nicht zu erwarten, dass sich die Art und Weise, wie die Hersteller den 3D-Druck einsetzen, wesentlich ändern wird. Sieben von zehn Unternehmen, die derzeit den 3D-Druck nutzen, geben an, dass ihre Nutzung in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich gleich bleiben wird, einschließlich der Herstellung von visuellen Prototypen, personalisierten Teilen und Ersatzteilen.

Assessment-Tool soll Reifegrad bei 3D-Druck-Nutzung bewerten

Um Hersteller bei den vielen Schritten auf ihrem Weg zum 3D-Druck zu unterstützen, hat Materialise ein Tool entwickelt, das Unternehmen bei der Selbsteinschätzung bezüglich der Nutzung des 3D-Drucks hilft. Das Tool bestimmt den Reifegrad eines Unternehmens im Bereich 3D-Druck, indem es seine Position entlang eines neunstufigen Einführungsprozesses bewertet. Es richtet sich an Unternehmen, die darüber nachdenken, wie der 3D-Druck ihre Produktion unterstützen kann, sowie an Unternehmen, die bereit sind, ihre bestehenden 3D-Druckverfahren zu erweitern.

