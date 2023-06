5G-Campus Unternehmen können 5G-Campus-Netze vor eigenem Rollout testen

IoT-Sensorik oder AR/VR-Demos: Große Datenmengen mit geringer Latenz können in einem 5G-Campusnetz getestet werden. In Köln haben Unternehmen jetzt die Möglichkeit, Anwendungen mit 5G vor dem eigenen Rollout ausgiebig zu testen.

Vorstellung verschiedener Use Cases (im Bild: IoT Robotics) bei der Eröffnung des FiveGDock in der Bayenwerft in Köln. (Bild: Detecon)

Mit einem 5G-Campusnetz will die Management- und Technologieberatung Detecon an ihrem Hauptsitz in der Kölner Bayenwerft ein Testgelände für das Unternehmensumfeld anbieten. Das Headquarter des Unternehmens wandelt sich zu einem Labor für Konnektivitäts-getriebene Geschäftsprozesse. Es entsteht ein branchenübergreifendes Demo-Center mit Szenarien für Office-, Logistik- oder Produktionsanwendungen.

Das 5G-Campusnetz in der Bayenwerft am Kölner Rheinauhafen versteht sich als eine Plattform für flexibel erweiterbare Showcases. Dazu gehören zum Start AGV Robotics, WiFi/5G-Vergleiche, IoT-Sensorik sowie Demos für Augmented/Virtual Reality. Unternehmen können ihre Konzepte testen, bevor es an den konkreten Aufbau eines entsprechenden eigenen Netzwerkes geht.

Statt groß ins Ungewisse zu investieren, kann im Kleinen ausprobiert, getestet und justiert werden. Der Campus ist in der Lage, unterschiedlichste Use Cases abzubilden und ermöglicht es Verantwortlichen, entsprechende Schlüsse auf die entwickelte Strategie zu ziehen. Realisiert wurde das Campusnetz auf der Basis einer Lösung der Deutschen Telekom, die die Vorzüge des privaten Netzes mit denen eines öffentlichen Netzes kombiniert.

Ein eigenes 5G-Netz im geschlossenen Campus

Detecon übernimmt für den Hochtechnologiekonzern Zeiss die Validierung und Erprobung individueller, weltweiter Anwendungsfälle für Campusnetze und wird auf Basis eines Labortests im 5G-Detecon-Campusnetz in Köln einen globalen Blueprint für die Zeiss-IT erstellen. Campusnetze bieten Unternehmen die Möglichkeit, ein eigenes 5G-Netz aufzubauen. Dazu stellt die Bundesnetzagentur lokale 5G-Frequenzen für Unternehmen zur Verfügung, die auf ihrem eigenen Gelände (Campus-)Netze für lokale Anwendungen aufbauen wollen.

So kann damit zellularer Mobilfunk autonom und maßgeschneidert von Industrien in privaten Netzen genutzt werden. Campusnetze bieten somit enorme Chancen: Insbesondere höhere Flexibilität, Effizienz sowie die sehr hohe Zuverlässigkeit der Vernetzung sind wesentliche Motive zum Einsatz von 5G in eigenen Geschäfts- und Produktionsprozessen und damit ein Schlüsselfaktor für moderne, digitale Geschäftsmodelle.

(ID:49317795)