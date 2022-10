Studie Unternehmen investieren in zukunftsfähige Data Center

Deutsche Unternehmen nutzen nicht nur vermehrt externe Infrastruktur-Ressourcen, sondern rüsten auch unternehmensinterne Data Center auf.

Die Studie von IDC basiert auf einer branchenübergreifenden Befragung von 150 Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern im August 2022. (Bild: Alex - stock.adobe.com)

Das Unternehmen IDC hat in einer Studie festgestellt, dass Data Center aktuell eine weitreichende Transformation durchlaufen. Laut einer Mitteilung wird ihre Rolle in der Nutzung der unterschiedlichen Bezugsmodelle für IT-Infrastruktur neu definiert. Außerdem gehen die Forscher davon aus, dass Data Center mittelfristig selbst zur Cloud oder zumindest in cloudbasierte Prozesse eingebunden werden.

So nutzen bereits 74 Prozent der Unternehmen externe Ressourcen für ihre Kernapplikationen. Bei den Herausforderungen für IT-Entscheider stehen mit 32 Prozent IT-Sicherheit und Compliance ganz oben. Dicht folgen mit 29 Prozent Kosten und Produktivität. 35 Prozent der Unternehmen planen zudem eine umfassende Modernisierung ihrer Data Center und weitere 25 Prozent wollen neue Data Center errichten. 44 Prozent der Entscheider sind der Meinung, dass für die vollständige Kontrolle über alle Betriebsabläufe ein unternehmenseigenes Data Center notwendig ist.

Schwerpunkt auf digitale Souveränität

41 Prozent der Entscheider, die umfassend auf unternehmenseigene Data Center setzen, erklären, effizienter als ein Cloud-Anbieter arbeiten zu können. 33 Prozent nennen strenge Compliance-Vorgaben als Grund für eigene Data Center. Für 34 Prozent der Entscheider ist die digitale Souveränität sogar eine grundlegende Komponente der IT- und Businessstrategie.

Auf der baulichen Seite wollen 47 Prozent in Zukunft den Stromverbrauch senken. Dies habe auch mit den steigenden Energiekosten zu tun. Zu den Top-Prioritäten zählt mit 46 Prozent außerdem die Beschaffung neuer Fläche für den Aufbau oder die Anmietung von Rechenzentrums-Ressourcen zur Unterstützung von Edge Computing. 34 Prozent haben angegeben, mithilfe von Prognose- und Analysetools ihre Kapazitätsplanung verbessern zu wollen. Auf der IT-Seite steht mit 40 Prozent die Verbesserung von Datensicherheit und Compliance ganz oben auf der Agenda, dicht gefolgt von einer schnelleren Bereitstellung von Anwendungen, die 38 Prozent der Befragten angegeben haben.

(ID:48661404)