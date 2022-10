Wissenstransfer Universität Hannover richtet Zentrum für KI ein

Das an den Hochschulen vorhandene Know-how im Bereich KI soll mithilfe des Zentrums auch KMU zugutekommen.

Die Leibniz Universität Hannover hat ein neues Demonstrationszentrum für KI in der Produktion in Betrieb genommen. Laut einer Mitteilung soll damit die Anwendung von KI in kleinen und mittleren Unternehmen vorangetrieben werden. Das Demonstrationszentrum in Hannover ist eines von acht Zentren in Deutschland.

Anwendungsszenarien testen

Laut der Universität sind gerade KMU oftmals noch unsicher bei der Beurteilung von Chancen, Grenzen und Risiken des KI-Einsatzes in der Produktion. Bei den Unternehmen würden eigene Ressourcen fehlen, um den KI-Einsatz ohne Unterstützung auszuprobieren und zu forcieren. Teil der Infrastruktur in Hannover sollen deshalb verschiedene Möglichkeiten sein, Anwendungsszenarien zu testen. Unter anderem stehen Dreh-, Fräs- und Schleifbearbeitungszentren, kollaborative Roboter sowie vielfältige Sensorsysteme zur Verfügung.

Das Zentrum in Hannover hat bereits Anfang Oktober seine Arbeit aufgenommen. In den kommenden Monaten soll außerdem eine Website entstehen, über die Interessierte Kontakt aufnehmen können.

