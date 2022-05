Security Training zum „IO-Link Safety Certified Designer“ vorgestellt

An drei Tagen sollen Interessierte alles wichtige über IO-Link Safety lernen und danach eine Prüfung ablegen können.

IO-Link Safety erweitert die über IO-Link automatisierten Maschinen und Anlagen um funktional sichere Komponenten und Kommunikation. (Bild: Profibus )

IO-Link hat ein Training zum „IO-Link Safety Certified Designer“ angekündigt. Laut einer Mitteilung soll vom 4. bis 6. Oktober 2022 die Möglichkeit bestehen, sich in Karlsruhe ein persönliches TÜV-Zertifikat zu erarbeiten. Eine Teilnahme an dem Kurs kostet 500 Euro.

Am ersten Tag lernen die Teilnehmer die Grundlagen von IO-Link Safety. Dazu gehören unter anderem Sicherheitsgrundsätze, funktionale Zielsetzungen, Risiken und Abwehrmaßnahmen, Kommunikationsprotokoll, Fehleraufdeckungen, Gerätetausch ohne Werkzeug, Umweltanforderungen sowie Applikationsbeispiele. Am zweiten Tag vermittelt TÜV-Süd die Grundsätze der sicheren Entwicklung speziell von FS-Master und FS-Devices gemäß IEC 61508/62061 und ISO 13849. Ebenfalls vermittelt werden an diesem Tag unter anderem Projektmanagement, Management für funktionale Sicherheit, notwendige Dokumentation, Lebenszyklus, Sicherheitsfunktionen, Vorzugsarchitekturen, Methoden zur Vermeidung von gefährlichen Fehlern, FMEA, Verifikation und Validierung sowie Zertifizierung. Am letzten Tag folgt ein allgemeiner Überblick über Vorgehensweisen bei Design und Implementierung und die Erstellung von IODDs samt CRC-Berechnung als auch Dedicated Tools geboten. Danach werden von verschiedenen Anbietern Entwicklungskits und Entwicklungssupport präsentiert.

Nach Abschluss des Trainings muss eine schriftliche Prüfung abgelegt werden, um das Zertifikat zu bekommen. Weitere Informationen sowie die Online-Anmeldung finden Interessierte unter www.io-link.com.

(ID:48342585)