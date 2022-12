Telemetriedaten Telekom vernetzt Fahrzeuge von Kässbohrer

Über 1.100 Fahrzeuge sind bereits mit einer SIM-Karte ausgestattet. Dadurch können weltweit die meisten Einsatzgebiete durch die Telekom oder deren Roamingpartner abgedeckt werden.

Ein Pistenbully von Kässbohrer im Einsatz. (Bild: Kässbohrer / Deutsche Telekom)

Die Deutsche Telekom hat Geländefahrzeug von Kässbohrer mit SIM-Karten ausgestattet. Laut einer Mitteilung soll unter anderem das Segment der Pistenfahrzeuge für mehr Sicherheit vernetzt werden. Auch Telemetriedaten sollen so gesammelt werden.

Mit der Auswertung der übertragenen Telemetriedaten können sich Nutzer einen Überblick verschaffen, ob alle Fahrzeuge einwandfrei betriebsbereit sind, heißt es weiter. Fahrzeuge im Einsatz auf einer Skipiste könnten außerdem die Schneetiefe im kompletten Einsatzgebiet messen, um eine gleichmäßige Schneedecke zu gewährleisten. Mit den in Echtzeit visualisierten Daten könne der Fahrer die Vorgaben für die entsprechenden Bereiche direkt umsetzen.

Echtzeit-Übersicht und Flottenmanagement

Abhängig von verschiedenen Parametern kommen Datenmengen von bis zu 40 Gigabit pro Maschine und Monat auf, so die Telekom. Diese Daten können an eine Einsatzzentrale gesendet werden, die aus den gebündelten Informationen weitere Erkenntnisse für das Flottenmanagement erhalten kann. Mit einer Echtzeit-Übersicht werde zudem vermieden, dass sich Einsatzfahrzeuge in die Quere kommen.

(ID:48760968)