100 Jahre Conrad Electronic Technikgiganten treffen sich zum Jubiläum

Anbieter zum Thema Conrad Electronic SE

Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga, die durch den Tag führte, eine Keynote der Raumfahrerin in Reserve Nicola Winter und ein Experten-Talk zur KI würzten die Conrad-Electronic-Jubiläumsfeier.

100 Jahre Conrad Electronic! Ende Juni beging der Elektronikspezialist seinen hundersten Geburtstag im Beisein von vielen prominenten Gästen. Was sich im Logistikzentrum in Wernberg-Köblitz bei den Feierlichkeiten abgespielt hat, erfahren Sie hier. (Bild: M. Kofler)

Conrad Electronic feierte jüngst den 100. Geburtstag. Rund 400 hochrangige Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie langjährige Conrad-Wegbegleiter waren Ende Juni ins Logistikzentrum nach Wernberg-Köblitz geladen, um unter dem Motto „The Next 100 Years” das Jubiläum zu feiern. „Auch nach 100 Jahren fühlt sich Conrad taufrisch an. Sind wir ein Startup-Unternehmen? Definitiv nein. Können wir als Re-Startup durchgehen? Ich finde ja“, betonte der Gastgeber Dr. Werner Conrad bei seiner Rede. Warum verwendete er den Begriff Re-Startup? Nun, weil sich Conrad in seiner 100-jährigen Geschichte immer wieder neu erfunden hat. Denn „Change is our destiny” – Und Veränderung ist seit vier Generationen fest verankert bei Conrad Electronic. Pioniergeist und die Bereitschaft, Herausforderungen als Chance zu begreifen, zeichnen das Familienunternehmen aus. Diesen Spirit würdigen auch zahlreiche Politiker in ihren Grußbotschaften, darunter der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei Dr. Florian Herrmann sowie Landräte und Bürgermeister der Region Oberpfalz.

Herausforderungen sind als Chancen zu begreifen

Damit kennt auch sich Jetpilotin und Raumfahrerin Nicola Winter bestens aus. Denn sie war Deutschlands zweite Jetpilotin und ist mittlerweile Raumfahrerin in Reserve. Ihr Credo lautet: „Mit Mut, Empathie, Disziplin, Leidenschaft und einem Quäntchen Glück können wir es überall hinschaffen – denn mit allen Teilen des Erfolgs ist selbst der Mond greifbar.“

Bildergalerie

In ihrer Keynote gab sie zu, dass sie eigentlich zu klein war, um Pilotin zu werden und wie sie trotzdem den Weg in den Kampfjet gefunden hat. Und sie räumt mit dem Mythos auf, dass es im Cockpit nur auf den Piloten ankommt. Das Gegenteil sei der Fall. Winter dazu: „Wir brauchen immer ein Team und dazu gehört auch der Tanklastwagenfahrer. Denn wenn der nicht kommt, scheitert das ganze Projekt.“ Ihrer Erfahrung nach zeichnet sich der Erfolg einer Mannschaft durch drei Eigenschaften aus: eine Kultur persönlicher Rechenschaft, Fokussierung auf die Mission und die gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit einem tief verwurzelten Vertrauen.

Inhalt des Artikels: Seite 1: Technikgiganten treffen sich zum Jubiläum

Seite 2: > Nächste Seite

(ID:49615414)