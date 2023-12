Digitale Transformation Teamviewer investiert Millionen in Industrie 4.0

Teamviewer, ein Anbieter von Lösungen für Remote Connectivity und die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, hat unlängst strategische Investitionen in zwei Unternehmen bekannt gegeben, die Pionierarbeit im Bereich Smart Factory leisten.

Teamviewer investiert in gleich zwei Unternehmen für Fertigungsanalytik- und IoT-Software. (Bild: frei lizenziert / Pixabay

Bei den Unternehmen, die sich über diese Form der Unterstützung freuen können, handelt es sich um Sight Machine und Cybus. Mit der Gesamtinvestition im niedrigen zweistelligen Millionenbereich will Teamviewer sein Engagement für die digitale Transformation der Industrie und das Zusammenwachsen von Informationstechnologie und operativer Technologie verstärken.

Investition in Sight Machine – datengesteuerte Fertigung

Das in San Francisco ansässige Unternehmen Sight Machine, das auch ein zertifiziertes Partnerunternehmen von Microsoft ist, bietet eine Plattform, die Daten aus der industriellen Produktion sammelt, strukturiert und analysiert. Mithilfe von KI-Anwendungen sollen die Kunden von Sight Machine detaillierte Einblicke in Bereiche wie Qualitätskontrolle, Anlagenleistung und vorausschauende Wartung erhalten können. Das ermöglicht datengestützte Entscheidungen, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit des Betriebs erheblich verbessern.

Teamviewer wird durch die Investition zu einem der größten Anteilseigner von Sight Machine und auch Teil des Board of Directors. Die beiden Unternehmen werden zudem an einem gemeinsamen Produktangebot und einer gemeinsamen Vermarktungsstrategie arbeiten, um die Effizienz in industriellen Umgebungen weiter voranzutreiben.

Investition in Cybus – industrielle IoT-Lösungen

Cybus, ein deutsches Software-Unternehmen, hat sich auf industrielle IoT-Lösungen für große Produktionsumgebungen spezialisiert. Der Daten-Hub von Cybus sammelt, verarbeitet und verteilt industrielle Daten und will eine nahtlose Kommunikation zwischen den verschiedenen Geräten, Maschinen und Prozessen in einer Smart Factory ermöglichen. Sie unterstützt skalierbare Konfigurationen über mehrere Fabrikstandorte hinweg und ist auf produktionskritische Prozesse zugeschnitten.

Global agierende Unternehmen wie Liebherr und Krone nutzen die IoT-Lösungen von Cybus bereits in ihrer Fertigung. Als Hauptinvestor in der aktuellen Finanzierungsrunde von Cybus und Teil des Beirats wird sich Teamviewer aktiv einbringen und die Entwicklung des Unternehmens strategisch begleiten.

Entwicklung von Lösungen für die Smart Factory

Teamviewer sieht die Investitionen in Sight Machine und Cybus als wichtigen Meilenstein für die Entwicklung hin zu einem führenden Anbieter von Unternehmenssoftware an der Schnittstelle von Fertigungsinfrastruktur, IT-Systemen sowie Datenanalyse.

„Unsere Lösungen ermöglichen unseren Kunden den Zugriff auf jegliche Art von IT- und smarten Geräten, wodurch wir zum De-Facto-Standard im Bereich Fernwartung geworden sind. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Jahren unser Angebot mit Augmented-Reality-Lösungen für die Industrie erweitert. Daher ist es für uns ein logischer nächster Schritt, in die Digitalisierung der Fertigung und die Vernetzung von Fabriken zu investieren", so Oliver Steil, CEO von Teamviewer.

