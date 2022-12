IIot TD Synnex schließt Abkommen mit Cybus

Vor allem die Digitalisierung von Produktionsunternehmen und der industriellen Fertigung soll sich durch das Abkommen der beiden Unternehmen verbessern.

Mit zunehmender Anzahl und Komplexität der Digitalisierungsinitiativen wird auch die Rolle der IT in der Fabrikplanung und -digitalisierung immer prominenter. (Bild: Murrstock - stock.adobe.com)

Das Unternehmen TD Synnex hat sein Portfolio für Smart Factories ausgebaut. Laut einer Mitteilung wurde dafür ein Distributionsabkommen mit dem Softwareunternehmen Cybus geschlossen. Mit der Hilfe von Cybus sollen Fabriken ihre Produktion schnell und langfristig unabhängig von Herstellern und Technologien digitalisieren können.

Datenquelle mit Datenverwendung vernetzen

Dies soll vor allem mit dem Factory Data Hub gelingen. Die Software folgt Prinzipien des Industrial Dev Ops und ermöglicht auf diese Weise die agile, schnelle und skalierende Integration digitaler Projekte, heißt es weiter. So werde die Datenquelle mit der Datenverwendung vernetzt.

Laut TD Synnex können mit der Infrastruktur von Cybus IIoT Use Cases wie Predictive Maintenance, Condition Monitoring oder Produktionsoptimierung umgesetzt werden. Außerdem sei eine schnelle und globale Realisierung von Roll Outs möglich, die aufgrund von Security-Gateways zwischen Shopfloor, IT und Cloud besonders sicher sein soll. Unerwünschter externer Zugriff auf die Datenquelle ist nicht möglich, so TD Synnex.

