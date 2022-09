Software T-Systems tritt Eclipse Open-Source Foundation bei

Das Unternehmen beteiligt sich damit an der Entwicklung von Kernfunktionen und Standardtechnologien für das digital vernetzte Fahrzeug.

T-Systems arbeitet künftig in der Software Defined Vehicle (SDV) Working Group der Eclipse Foudation an Open-Source-Software für die Autobranche. (Bild: Deutsche Telekom)

Der IT-Dienstleister der Telekom T-Systems hat sich der Eclipse Foundation angeschlossen. Laut einer Mitteilung arbeitet das Unternehmen dort künftig in der Software Defined Vehicle (SDV) Working Group an Open-Source-Software für die Autobranche. Ziel der Eclipse SDV ist es, mit einem Code-First-Ansatz eine einheitliche Open-Source-Plattform für die Automobilindustrie bereitzustellen.

Kräfte bündeln

T-Systems kombiniert laut eigenen Angaben in Open-Source-Projekten für die Automobilbranche unterschiedliche Technologien. Dies soll eine möglichst nahtlose und schnelle Entwicklung von Software-Lösungen ermöglichen. „Das Software Defined Vehicle ist keine Aufgabe einzelner Unternehmen oder Technologiebereiche, sondern eine Herausforderung für die gesamte Automobilbranche“, sagte Christian Hort, verantwortlich für das Autogeschäft bei T-Systems. „Der Open-Source-Ansatz soll in erster Linie die Kräfte aller Beteiligten bündeln und so das Entwickeln von Software und der Toolchain beschleunigen. Es ist fundamental wichtig, dass alle Beteiligten die wirklich wertvollen Assets teilen – und dass die Entwicklergemeinschaft produktiv zusammenarbeitet.“

Das Unternehmen werde vor allem seine Kenntnisse über In-Vehicle-Software-Module und Vehicle-Backend-Systeme bei Eclipse einbringen. Zu den Mitgliedern der Working Group zählen zudem Technologieunternehmen wie Bosch, Continental, ZF, Microsoft, Red Hat und die Volkswagen-Tochter Cariad.

