Mehr im Angebot T-Systems bietet seinen Kunden ab sofort Nvidia Omniverse an

Die Plattform Nvidia Omniverse ermöglicht die Anbindung und Entwicklung komplexer 3D-Pipelines und Universal Scene Description-Anwendungen (OpenUSD) für die industrielle Digitalisierung.

T-Systems bietet Nvidia Omniverse jetzt auf souveräner, europäischer Cloud-Plattform an, Devops, Data Intelligence und Beratungsleistungen gehören gleich mit dazu. Lesen Sie, was Anwender davon haben ... (Bild: Deutsche Telekom / Gettyimages / Thinkhubstudio – Montage: E. Ebert Meneses)

Mit Omniverse können Unternehmen ihre 3D-Werkzeuge und -Daten mit dem OpenUSD-Standard vereinheitlichen, so dass Teams aus der Ferne über fotorealistische Visualisierungen und Simulationen – zum Beispiel von Produktionslinien und Industrieanlagen – zusammenarbeiten können, wie T-Systems mit Blick auf das neue Angebot erklärt. Das Unternehmen übernimmt für Omniverse-Kunden, wie es weiter heißt, die Migration und das Management in eine sichere, souveräne, europäische Cloud-Plattform. Ein großer deutscher Automobilhersteller, der nicht näher benannt wird, sei der erste Kunde von T-Systems, der die Plattform nutze.

Vorteile durch effizienter Planung und geringerer Fehlerquote

Durch die Anbindung ihrer verschiedenen CAD-Tools und Daten an Nvidia Omniverse über eine einheitliche USD-basierte Datenpipeline könnten Hersteller digitale Zwillinge erstellen, die es ihren fachübergreifenden und geografisch verteilten Teams ermöglichen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und ihre Anlagen sowie Produktionsprozesse schnell, günstiger, nachhaltig und in großem Maßstab zu simulieren, wie T-Systems betont. Die Verwendung digitaler Zwillinge und die Vernetzung von Teams auf diese Art und Weise könne zu transformativen Ergebnissen in den Bereichen Produktentwicklung, Sicherheits- und Qualitätstests sowie Mitarbeiterschulung führen. Mit dem Angebot will T-Systems seine Kunden aus der Fertigungs- und Automobilindustrie dabei unterstützen, Innovationen voranzutreiben, die Effizienz ihrer Planungsprozesse zu steigern, teure Fehler zu vermeiden und Barrieren für eine rasche industrielle Digitalisierung abzubauen. Zusätzlich bietet die IT-Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom Devops, Data Intelligence und Beratungsleistungen an.

(ID:49755401)