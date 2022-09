Digitaler Zwilling Strategische Partnerschaft zwischen Aveva und Aras beschlossen

Mit dem Ziel, die Industrie noch wirkungsvoller bei der digitalen Transformation zu unterstützen, sind Aveva und Aras eine strategische OEM-Partnerschaft beim Thema Asset Lifecycle Management eingegangen.

Damit die digitale Transformation beschleunigt werden kann und die Scheu vor dem digitalen Zwilling in der Industrie verringert wird, arbeiten Aras und Aveva in Sachen Livecycle Management jetzt zusammen. Hier Näheres zu dem Vorhaben. (Bild: Aveva)

Obwohl die meisten Industrieunternehmen erkannt hätten, dass sie ihre digitale Transformation beschleunigen müssten, falle es ihnen nach wie vor schwer, ihre unterschiedlichen Anwendungen, Teams und Lieferanten sowie die bestehenden Datensilos mit einem durchgängigen „digitalen Faden“ (Digital Thread) zu verbinden. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen soll das nun per Lifecycle Management ändern und schneller entsprechende Entscheidungen zu fällen helfen.

Denn Aveva ist einer der weltweit führenden Anbieter von Industriesoftware und Aras bietet mit seinem Product Lifecycle Management (PLM) die leistungsstärkste Low-Code-Plattform für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte. Um künftig diverse skalierbare Möglichkeiten für das Asset Lifecycle Management anbieten zu können, wird Aveva im Rahmen der Zusammenarbeit die Plattform Aras Innovator in Lizenz nutzen. Außerdem werden die offenen und flexiblen Anwendungen aus dem Aras-Portfolio die Systeme Aveva Unified Engineering und Aveva Asset Information Management (AIM) integriert, wie es weiter heißt. Aras ergänze also die Expertise von Aveva in Sachen Informationsmanagement, die sich bereits in einigen der weltweit größten Energieprojekte bewährt habe. So könnten ganzheitliche Lösungen für ihre AIM-Strategien

So gelingt die digitale Transformation noch flotter

Effiziente Funktionen für das Lifecycle Management spiele für die umfassende digitale Transformation der von Aveva unterstützten Branchen eine entscheidende Rolle. Und durch die Vereinheitlichung von Daten bilden die Features die Grundlage für die Automatisierung vieler Geschäftsprozesse. Weil sie auf Echtzeitinformationen basieren, schaffen sie Sicherheit und Vertrauen in die Genauigkeit des so erzeugten digitalen Zwillings, betont Aveva. Die Partnerschaft mit Aras gehe aber noch einen Schritt weiter, indem den Usern es nun ermöglicht werde, die Vorteile innovativer, cloudbasierter Asset-Lifecycle-Management-Funktionen zu nutzen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

Die Zusammenführung der cloudbasierten Produkte von Aras und der hybriden Cloudlösungen von Aveva bietet nämlich neue Funktionen für das Änderungs- und Konfigurationsmanagement, das Anforderungsmanagement sowie für die Visualisierung von Anlagen in der gesamten Bandbreite des industriellen Softwareportfolios von Aveva.

