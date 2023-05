Kunststoff-3D-Druck Stratasys führt Software Grab-CAD Print Pro ein

Stratasys hat die Einführung einer neuen Version seiner 3D-Druck-Vorbereitungssoftware Grab-CAD Print angekündigt. In ihr sind Funktionen für die Qualitätssicherung integriert.

Im Accuracy Center von Grab-CAD Print Pro können Anwender nötige Anpassungen vornehmen, um den Materialabfall zu reduzieren und den additiven Fertigungsprozess zu beschleunigen. (Bild: Stratasys)

Die Software Grab-CAD Print verwaltet den Vorgang der Druckvorbereitung für Kunststoff-3D-Drucker von Stratasys. Wie Stratasys mitteilt, wurden in die neue Pro-Version Funktionen für die Qualitätssicherung von Riven integriert. Riven wurde erst kürzlich von Stratasys übernommen. Grab-CAD Print Pro fokusiert Anwender, die Endbauteile auf den SAF- und FDM-Druckern von Stratasys effizient produzieren und auf Serienfertigung umstellen wollen. Mit ihr soll die Genauigkeit der gedruckten Teile verbessert, der Ausschuss reduziert und die Zeit bis zum fertigen Teil zu verkürzt werden.

Neben den Funktionen der Standardversion umfasst Grab-CAD Print Pro laut Stratasys folgende Funktionen:

WAM, die automatische Warp-Korrektur für garantierte Druckteilgenauigkeit durch 3D-Scannen und Warp-Korrektur;

Entwicklung genormter Fertigungsvorlagen, mit denen die Kunden Bauteile schnell und fehlerfrei erstellen können;

Verbesserte Schätzung der Kosten pro Teil, mit einer erheblich schnelleren Schätzung von Bauplattformen für mehrere Benutzer

Etikettenerstellung einschließlich Einzelcodeerstellung, Seriennummerierung und SAF-Platzierung

3D-Array für die Anordnung von Teilen auf der Z-Achse für das Stapeln von Teilen, um die Druckdauer zu verringern und den Durchsatz zu erhöhen

Nach Angaben von Stratasys wurde Grab-CAD Print Pro auch mit Plugins von externen Partnern ausgestattet, zu denen für den Anfang Alpha Star und Castor zählen. Alpha Star bietet eine an den Werkzeugweg gebundene Analyse, eine Qualitätssicherung für Druckparameter und Werkzeugwege sowie eine Simulation der thermischen Vorgänge an, mit denen die Designzyklen verbessert und trotz weniger Iteration hochwertigere Teile produziert werden können. Die Software von Castor zur Entscheidungsfindung analysiert automatisch Tausende von Teilen in einem Durchgang, um die besten Möglichkeiten der additiven Fertigung auszuschöpfen.

(ID:49451533)