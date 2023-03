Open Source Starling-X ist jetzt in der Version 8.0 nutzbar

Starling-X will unter anderem Ceph, Openstack und Kubernetes zu einem voll funktionsfähigen Cloud Software Stack kombinieren, der alles bietet, was Telekommunikationsanbieter und Unternehmen benötigen.

Die Open Source Edge Computing und IoT Cloud Plattform Starling-X ist jetzt verfügbar. Sie gilt als Enabler für Anwendungen, die kurze Latenzzeiten und hohe Leistung erforderten. (Bild: frei lizenziert / Pixabay

Starling-X, die Open Source Edge Computing und IoT Cloud Plattform, die für Anwendungen mit niedriger Latenz und hoher Leistung optimiert ist, ist jetzt in der Version 8.0 hier verfügbar. Sie bringe alles mit, was Telekommunikationsanbieter respektive Unternehmen brauchten, um eine Edge Cloud auf nur wenigen oder Hunderten von Servern zu implementieren.

Diese Verbesserungen warten auf die User

Während dieses Releasezyklus habe die Community ihre Arbeit an der Migration von Cent-OS zu Debian fortgesetzt, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Plattform weiter zu gewährleisten. Darüber hinaus wurden neue Funktionen und Verbesserungen in Bereichen wie Skalierbarkeit und Konfigurierbarkeit hinzugefügt, um die Anforderungen an Edge Computing und Industrial IoT-Anwendungsfälle zu erfüllen, wie es weiter heißt.

Starling-X-8.0 optimiere aber auch die Plattformdienste sowie die Unterstützung des Precision Time Protocol (PTP) und sie pusht auch O-RAN-konforme Schnittstellen und Beschleunigungsgeräte. Weitere Verbesserungen umfassen die Unterstützung für Kubernetes Custom Configuration und die Integration von SSH mit Remote Windows Active Directory. Die Backup-&-Restore-Funktion habe man ebenfalls verbessert und RBAC-Optimierungen wurden für Starling-X-APIs und -CLIs implementiert.

