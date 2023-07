Live-Event Messe für Automatisierer SPS wächst um zwei Hallen

Die SPS in Nürnberg entwickelt sich wieder in Richtung Vor-Corona-Niveau. Die Zahl der Aussteller ist im Vergleich zu 2022 deutlich gestiegen.

Im vergangenen Jahr konnte die SPS knapp 44.000 Besucher nach Nürnberg locken. (Bild: Mesago/Arturo Rivas Gonzalez)

Der Messeveranstalter Mesago hat angekündigt, dass die SPS 2023 in Nürnberg um zwei Messehallen im Vergleich zum Vorjahr wachsen wird. Laut einer Mitteilung sind die zahlreichen Anmeldungen der Aussteller ein Grund dafür. Demnach haben sich bereits 1.300 Unternehmen für die Automatisierermesse vom 14. bis 16. November angemeldet. 2022 waren es noch rund 1.000 Aussteller.

In den insgesamt 16 Messehallen sollen sich Besucher über die neuesten Trends und Entwicklungen aus dem Bereich der smarten und digitalen Automation informieren können. In diesem Jahr konzentrieren sich die Veranstalter auf folgende Schwerpunkte: Elektrische Antriebstechnik, Mechanische Infrastruktur, Sensorik, industrielle Kommunikation, Software und IT in der Fertigung, Interfacetechnik, Steuerungstechnik und Mensch-Maschine-Interface.

In der neu hinzugekommenen Halle 3C soll sich alles um mechanische Infrastruktur, Steuerungstechnik sowie Software und IT in der Fertigung drehen. Dazu zählen Unternehmen wie Rittal, Eplan, Rockwell Automation und Eaton Electrical Systems. In Halle 8 werde es um Steuerungstechnik und Mensch-Maschine-Interface gehen. Hier werden Unternehmen wie LQ Mechatronik-Systeme, Rose Systemtechnik oder Beijer Electronics vertreten sein.

(ID:49617204)