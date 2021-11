Live-Event SPS 2021: Diese Produkthighlights für Automatisierer dürfen Sie nicht verpassen

Die SPS findet nach einem Jahr Corona-Pause vom 23. bis 25. November wieder in Nürnberg statt. Wir haben die wichtigsten Aussteller und neue Produkte übersichtlich zusammengefasst.

Was gibt es auf der SPS 2021 alles zu sehen? Erfahren Sie es in unserer Bildergalerie! (Bild: Mesago / Malte Kirchner)

Endlich ist es wieder soweit: Live und dank 2G-Regelung sogar ohne Maske kann sich die Branche wieder auf der SPS in Nürnberg treffen. Neu ist in diesem Jahr das hybride Konzept: Während es auf dem Messegelände Aussteller und Vorträge gibt, können letztere auch auf der Online-Plattform SPS On Air angeschaut werden. Doch SPS On Air soll mehr sein als eine Videoplattform. Interessierte sollen auch die Chance bekommen, sich darüber mit Ausstellern und Experten zu vernetzen. Wir haben in diesem Artikel alles wichtige zur Messe zusammengefasst.

Infos zur Anreise und Tickets

Die Tageskarten für Messe und Online-Events kosten 48 Euro, ein Ticket für das Online-Event allein kostet 30 Euro. Schüler und Studenten erhalten Ermäßigungen. Tickets sind im Online-Shop der Messe erhältlich.

Die Messe findet vom 23. bis 25. November in Nürnberg statt. Sie hat täglich geöffnet:

23. und 24. November: 9 bis 18 Uhr

25. November: 9 bis 17 Uhr

Das Messezentrum ist unkompliziert mit dem Auto zu erreichen. Die konkrete Zieladresse lautet:

NürnbergMesse, Karl-Schönleben-Str., Messeplatz 1, 90471 Nürnberg

Wer lieber mit dem Zug anreist, dem wird von den Messeveranstaltern empfohlen, am Hauptbahnhof Nürnberg die U1 Richtung „Langwasser Süd" zu nehmen. Das Messegelände kann so in etwa acht Minuten erreicht werden.

Hygienemaßnahmen

Die Veranstalter haben aufgrund der aktuellen Corona-Lage am 9. November bekannt gegeben, dass für Besucher die 2G-Regel gilt. Demnach dürfen nur Besucher auf das Messegelände, die geimpft oder genesen sind. Dafür entfällt auf dem Messegelände die Maskenpflicht. Zuvor haben die Veranstalter unter Vorbehalt eine 3G-Plus-Regelung angekündigt.

Um die Einhaltung der 2G-Regeln sicherzustellen, werden auf dem Messegelände Kontrollstationen eingerichtet. Besucher werden gebeten, einen Impfnachweis und einen amtlichen Lichtbildausweis mit sich zu führen.

SPS On Air

Zum ersten Mal wird die SPS durch die digitale Plattform SPS On Air ergänzt. Vom 15. November bis zum 3. Dezember können Nutzer der Plattform sich mit Ausstellern dort vernetzen und das Vortragsprogramm anschauen. Fachvorträge, Panel-Diskussionen, Experteninterviews und themenfokussierte Workshops sind dort live sowie on demand einsehbar.

Rahmenprogramm

Neben den Begegnungen an den Messeständen wird es auf der SPS mehrere Vorträge und Panel-Diskussionen geben, die von den Verbänden ZVEI und VDMA organisiert werden, heißt es weiter. Dazu gehört die Gesprächsrunde „Wertschöpfung aus Maschinendaten 4.0 – Win-win durch Partnerschaft“, die Panel-Diskussion „DC-System Concept for sustainable Factories“ und Vorträge über den aktuellen Rohstoffmangel. Auf der digitalen Eventplattform „SPS on air" finden Interessierte weitere Beiträge, zum Beispiel der Vortrag „Wie digitale Technologien die Produktion verändern“ von Christian Baudis, Digital-Unternehmer und ehemaliger Google-Deutschlandchef.

Das komplette Programm finden Sie hier.

