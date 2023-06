3D-Druck-Anwendung Sportschuh kombiniert gestrickte Socke und 3D-gedruckte Sohle

Decathlon arbeitet mit HP und der Lonati Group bei der Herstellung von nachhaltigen Sportschuhen zusammen. Dabei kommen die Multi Jet Fusion-Technologie von HP für die Schuhsohlen und die Strickmaschinen von Lonati für die sogenannten Schuhsocken zum Einsatz. Die drei Unternehmen präsentierten ihr Fertigungskonzept auf der ITMA in Mailand.

Der Sportschuh kombiniert die von Lonati gefertigte Socke mit einer 3D-gedruckten Mittel- und Außensohle von HP . (Bild: HP)

Für die Schuhproduktion werden traditionell zahlreiche Einzelteile, Klebstoffe und viel Arbeitsaufwand benötigt. Hier setzt die Kooperation von HP, der Lonati Group und Decathlon an: Gemeinsam haben sie einen Sportschuh entwickelt, der die gefertigte Socke von Lonati mit einer 3D- gedruckten Mittel- und Außensohle von HP kombiniert.

Der 3D Druck der Mittel- und Außensohle ermöglicht eine Produktion vor Ort. (Bild: HP)

Die Strickmaschinen XT-Machine und Double Cylinder E1530XS von Lonati sollen einer Mitteilung zufolge die Herstellung der Schuhoberteile mit ein- oder zweilagigem Gewebe ermöglichen. Die Zwischen- und Außensohle der Schuhe werden mit dem HP Jet Fusion 5200 Drucker hergestellt. Dabei kommt laut HP das BASF-Material Ultrasint TPU01 zum Einsatz. Dieses thermoplastische Polyurethanpulver biete eine hohe Stoßdämpfung und Flexibilität.

Vorteile sehen die drei Partner in der Maßanfertigung, der Kreislaufwirtschaft und Reparierbarkeit sowie einer lokalen und flexiblen Produktion. So könne der Schuh individuell an die Bedürfnisse seines Trägers angepasst werden. Aufgrund der klebefreien Herstellung sei der Schuh zudem leicht reparierbar, da sich die Polsterung und das Obermaterial trennen ließen. Das verwendete TPU erhöhe darüber hinaus die Wiederverwertbarkeit.

