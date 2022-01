App Spielend lernen, wie eine Smart Factory funktioniert

Mit My Factory Mania soll spielerisch Wissen über die digitale Fabrik vermittelt werden.

Firma zum Thema MPDV Mikrolab GmbH

Der Spieler startet mit einer leeren Fabrikhalle und muss zunächst in Maschinen und neue Mitarbeiter investieren. (Bild: MPDV)

Die MPDV Gruppe, ein Anbieter für Lösungen der Fertigungs-IT, hat eine App entwickelt, mit der die Vorteile eines Manufacturing Execution Systems (MES) spielerisch vermittelt werden soll. Wie die Gruppe mitteilt, ist die App My Factory Mania ab sofort kostenlos im Apple App Store und bei Google Play verfügbar.

Im Spiel geht es darum, Industrieaufträge abzuarbeiten. Der Spieler beginnt mit einer leeren Produktionshalle, muss also zunächst Maschinen und Ressourcen kaufen sowie Mitarbeiter einstellen. Bei den ersten Aufträgen handelt es sich um die Produktion von Akkus für elektrische Zahnbürsten. Später kommen die weitaus lukrativeren Akkus für Smartphones hinzu. Gerade am Anfang können in der Produktion Fehler auftreten, die den Abschluss des Auftrags verzögern und zu Strafzahlungen führen können. Das Spiel schlägt dann vor, in MES-Module, etwa ein Komponente Order Management, zu investieren. Dazu gibt es Erklärungen im Spiel, um was es sich dabei genau handelt.

„Obwohl das Thema so wichtig ist, wissen viele nicht, was eine Smart Factory eigentlich ist. Das wollen wir mit der App My Factory Mania ändern. Denn spielerische Wissensvermittlung bringt oft mehr als jede Theorie“, sagt MPDV-Geschäftsführerin Nathalie Kletti.

(ID:47930965)