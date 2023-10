Future of Industrial Usability 2023 Softwareentwicklung: Schuld(en) und Sühne

Schuldenberge dominieren regelmäßig die Wirtschaftsnachrichten. Doch wussten Sie, dass man auch in der Softwareentwicklung die Schuldenbremse ziehen kann – und sollte? Wie wichtig das nicht zuletzt unter UX-Gesichtspunkten ist, erfahren Sie bei uns.

Niemand hat gerne Schulden – das gilt auch für Teams in der Softwareentwicklung. (Bild: Vogel Communications Group)

Industrielle Softwarelösungen sind einem ständigen Wandel unterworfen. Änderungen in Technik, Geschäftszielen, Regularien und Nutzungsverhalten bedeuten, dass solche Lösungen niemals wirklich abgeschlossen sind.

Dennoch ist immer wieder zu beobachten, dass über einen längeren Zeitraum laufende Softwareprojekte ins Stocken geraten. Sie erzielen dann kaum noch Fortschritte und plötzlich befinden sich Entwicklungsteams in einer Schuldenfalle, in der dringend notwendige Veränderungen kaum noch umsetzbar sind. Das wiederum führt zu schwindendem Nutzen, sinkender Benutzbarkeit und letztlich zu einer beeinträchtigten User Experience. Einen Ausweg aus diesem Dilemma zeigen Sebastian Betzin und Uwe Betzin von der Generic.de Software Technologies AG im Rahmen der diesjährigen Future of Industrial Usability.

Future of Industrial Usability - Conference & Expo Usability in der Industrie – Einfachheit ist Trumpf! Die industrielle Zukunft ist benutzerfreundlich – Future of Industrial Usability weist den Weg, und dient als Plattform, auf der Expertinnen und Experten von neusten Entwicklungen berichten und echter Austausch möglich ist – branchenübergreifend und praxisnah. Neben Neuigkeiten zu Trends und Entwicklungen lernen die Teilnehmer Methoden, Vorgehensweisen und Techniken des Usability Engineerings kennen, kommen mit Vertretern aus unterschiedlichen Industrien zusammen und finden im Austausch Antworten auf aktuelle Herausforderungen.

Warum ist das ein Thema?

Wenn Sie an langfristigen Softwareprojekten arbeiten oder planen, eines zu starten, bietet Ihnen der Vortrag folgende wertvolle Einblicke:

Ursachen für Schulden erkennen: Erfahren Sie, wie technische und UX-Schulden entstehen und welchen Einfluss sie auf Ihr Projekt haben können.

Verständnis für die Auswirkungen: Verstehen Sie die direkten und indirekten Folgen dieser Schulden auf die Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Erfolg Ihres Projekts.

Strategien zur Vermeidung: Entdecken Sie, wie Softwareentwicklung effizient gestaltet werden kann, um solche Schulden von Anfang an zu vermeiden.

Finden Sie raus, wie Sie den Schuldenberg der Softwareentwicklung erklimmen, Zinsen bekämpfen und gemeinsam die Schuldenbremse ziehen können.

