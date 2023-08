2-Photonen-Polymerisation (2PP) Software-Upgrade ermöglicht unterschiedliche 3D-Druck-Auflösungen

Upnano hat für seine hochauflösenden Nano-One-3D-Drucker ein neues Software-Upgrade. Es ermöglicht definierte Nähte an den Bauteilen, eine Auflösungsänderung während des Druckprozesses sowie eine Teilekombination in einem Druckjob.

Die Subjob-Funktion der Think3D-Software ermöglicht es, die Druckeinstellungen einzelner Teile oder Teilegruppen innerhalb eines Druckauftrags anzupassen. (Bild: UpNano GmbH)

Die Nano-One-3D-Drucker von Upnano bieten hochauflösenden 3D-Druck über zwölf Größenordnungen. Das jüngste Software-Upgrade erweitert den Funktionsumfang nun erheblich. Wie Upnano mitteilt, soll durch intelligentes Stitching die Qualität des Endprodukts weiter verbessert und die bereits hohe Druckgeschwindigkeit noch weiter gesteigert werden. Unter Verwendung desselben Materials und Objektivs können nun auch mehrere völlig unterschiedliche Druckaufträge zu einem einzigen Job kombiniert werden, heißt es.

Definierte Bauteilnähte

Grundlage des Upgrades ist die Möglichkeit, jetzt mehrere Druckparameter individuell zu definieren und komplexe Änderungen dieser Parameter während des Druckvorgangs im Voraus einzustellen. Das Potenzial, das sich daraus für die Qualität des Druckprodukts sowie für die Geschwindigkeit und Effizienz des Druckprozesses ergibt, sei enorm. So können jetzt laut Upnano Produkte mit exakt definierten Nähten gefertigt werden. Nähte entstehen durch die Notwendigkeit, das Sichtfeld des Objektives während des Drucks zu verschieben und die gedruckten Elemente jedes Sichtfelds zusammenzufügen ("stitching").

Auflösungsänderung und Teilekombination

Nach Angaben von Upnano kann nun auch die Auflösung während des Druckprozesses verändert werden. So können Teile einer Gesamtstruktur, die eine geringere Auflösung benötigen gemeinsam mit Elementen gedruckt werden, die eine viel höhere Auflösung benötigen. Eine Zeitersparnis von bis zu 50 Prozent wäre so möglich. Ein weiteres Feature, das eine Reduzierung der Druckzeit sowie des Substratverbrauchs ermöglicht, ist die Kombination verschiedener Teile in einem Druckauftrag. Voraussetzung ist, dass das verwendete Material und Objektiv das gleiche bleiben.

