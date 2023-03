Arbeitswelt-Studie So wirkt sich die Digitalisierung auf die Arbeit der Zukunft aus

Das Fraunhofer FIT und Fujitus Deutschland haben analysiert, wie sich unsere Art zu arbeiten in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft verändert respektive wie man sie richtig einordnet.

Unsere Arbeitswelt wandelt sich! Und zwar im Zuge der Digitalisierung, die nicht zuletzt wegen der Pandemie einen Schub erhalten hat. New Digital Work heißt der Begriff, der momentan durch viele Diskussionen geistert. Eine neue Studie soll für Klarheit sorgen und Hilfe leisten. (Bild: Fraunhofer FIT)

Eine gemeinsame Studie des Institutsteils Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT und Fujitsu Deutschland zeigt, wie Unternehmen den Wandel zu New Digital Work, also zu digitaler, agilerer, selbst bestimmter und flexiblerer Arbeit, erfolgreich gestalten können. Dafür wurden 65 Führungskräfte befragt, um Chancen, Hürden und relevante Handlungsfelder zu identifizieren. Die Ergebnisse machten klar, dass die Transformation tiefgreifende Auswirkungen habe und Organisationen eine individuelle „New Digital Work“-Strategie erarbeiten müssten, um langfristig auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.

New Digital Work trifft Unternehmer und Wissenschaftler

New Digital Work bezeichnet die gezielte Verbindung der Vorteile von digitaler, agiler, selbstbestimmter und flexibler Arbeit in einer modernen Arbeitswelt. Der Begriff gehöre derzeit zu den Top-Themen sowohl was die Praxis betreffe als auch im wissenschaftlichen Diskurs. Die nun veröffentlichte Studie liefert Antworten auf folgende Fragen: Was sind die Treiber und Erfolgsfaktoren für den Wandel zu New Digital Work? Welche Hemmnisse und Bedenken bestehen beim Wandel zu New Digital Work? Was sind die relevanten Handlungsfelder und wie kann der Wandel zu New Digital Work gelingen?

Die Ergebnisse dabei unterstützen, den eigenen Status quo in Bezug auf den digitalen Wandel zu hinterfragen, um Ideen und Lösungen zu entwickeln, welche die Transformation und das zukünftige Arbeitsmodell aktiv gestalten helfen.

Die steigende Bedeutung des Themas New Digital Work zeige sich unter anderem darin, dass man es heute hinsichtlich der Verteilung von Personalkapazität und finanziellen Mitteln deutlich stärker berücksichtigen werde als noch vor einigen Jahren. Denn Unternehmen verfolgen damit das Ziel, die eigene Attraktivität für das Recruiting und die Bindung von Fachkräften zu steigern. Eine moderne Unternehmenskultur muss dazu etabliert werden, um den sich verändernden Anforderungen der Mitarbeiter zu genügen, heißt es weiter. Auch die Erkenntnis, dass flexibles Arbeiten – entgegen der Erwartungen – produktiv sein könne, müsse als wichtiger Treiber eingestuft werden.

Call for Papers Teilen Sie Ihr Wissen bei Future of Industrial Usability Sie verfügen über UX-Expertise und wissen nicht nur welche Hürden einer gelungenen Industrial Usability im Wege stehen, sondern auch, wie man sie erfolgreich nimmt? Dann werden Sie ein aktiver Teil von Future of Industrial Usability und teilen Ihre Erfahrungen – gute wie schlechte – mit den Teilnehmer:innen unseres Events.



Als Referent:innen sind eingeladen, die die Bedeutung von gelungenen Nutzungserlebnissen erkannt und Lust darauf haben, ihr UX-Wissen mit unserem Fachpublikum zu teilen. Jetzt informieren und Vortrag einreichen

(ID:49228207)