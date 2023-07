Umwälzungen So will Orderfox die Industrie per KI verändern

Orderfox, ein umfassendes Netzwerk für die professionelle Fertigungsindustrie, lanciert Gieni, eine, wie es heißt, einzigartige KI, die große Datenmengen in tiefe Markteinblicke verwandelt.

Fuchs-Schlau hat sich Orderfox wohl angestellt, als das Unternehmen Gieni.com ins Leben gerufen hat. Die KI-basierte Neuheit soll für die Industrie viele Umwälzungen bringen. Hier erklären die Experten, warum sie das glauben. (Bild: Orderfox)

Gieni AI revolutioniert die datengestützte Entscheidungsfindung, indem es präzise Antworten und Markteinblicke liefert, die die Grenzen herkömmlicher Suchmaschinen und generativer KI übersteigen. Orderfox spricht von einer Revolution für die Industrie.

Gieni AI ermöglicht die Beantwortung von geschäftlichen Fragen durch die Nutzung von Big Data und deren Umwandlung in präzise und tiefe Einblicke in die Fertigungsindustrie. Die KI lernt und verbessert sich ständig, um immer genauer zu werden. Sie ermöglicht es Nutzern, von den detaillierten, weltweiten Daten zu profitieren, die das Orderfox-Netzwerk liefert. Gieni AI kombiniert diese mit den großen Mengen an Daten aus dem weltweiten Internet, um spezifische Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel:

Wo in Europa stehen die Maschinen der Marke X und Y?

Welche Unternehmen in Brasilien fertigen mit CNC-Maschinen?

Wo in Deutschland gibt es zertifizierte Hersteller mit 5-Achs-Fräsmaschinen?

Welche Teile stellen diese her?

Wer stellt in der Türkei Messing-Seriendrehteile her?

Wo gibt es ungenutzte Potenziale für ein Produkt in Entwicklungsmärkten?

Durch die Kombination von spezifischen und großen Datensätzen können wir jetzt schnellere und genauere Antworten generieren als mit der Online-Suche und allgemeiner KI ohne spezifische Datensätze. Die Unternehmen werden mehr Zeit für ihre Hauptaufgaben haben und weniger Zeit für die Datenbeschaffung verschwenden. Die Orderfox-Vision für Gieni.com geht über die Branchengrenzen hinaus. Bald wird unsere Plattform ihre Fähigkeiten erweitern, um Antworten und Einblicke über mehrere Sektoren hinweg zu liefern und Unternehmen weltweit zu unterstützen.

Gieni AI zeichnet sich dadurch aus, dass es den kritischen Bedarf an einer KI-Lösung deckt, die in der Lage ist, große und aktuelle Datensätze zu verarbeiten, die speziell für den Fertigungssektor bestimmt sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, die Link-basierte Ergebnisse liefern, und anderen generativen KI-Lösungen, die keinen Zugriff auf branchenspezifische Daten haben, liefert gieni.com präzise und wertvolle Antworten. Dies ermöglicht es Unternehmen, tiefe Markteinblicke zu nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

