Studie So viele Unternehmen nutzen bereits intelligente Automation

Intelligent-Automation-Anwendungen spielen bereits in unterschiedlichen Abteilungen eine wichtige Rolle. Sie helfen dabei, die Mitarbeiter von repetitiver Arbeit zu befreien, damit die sich auf kreativere Aufgaben konzentrieren können.

Bei der intelligenten Automatisierung werden Robotic Process Automation (RPA), künstliche Intelligenz, Machine Learning und Natural Language Processing kombiniert. (Bild: ZinetroN - stock.adobe.com)

Immer mehr Unternehmen haben intelligente Automatisierung erfolgreich in ihren Abteilungen implementiert. Zu diesem Fazit kommt eine Studie des IT-Dienstleisters Adesso. Laut einer Mitteilung arbeiten bereits 30 Prozent der befragten Unternehmen mit dieser Technologie. Spitzenreiter sind dabei IT-Abteilungen mit 44 Prozent, gefolgt von Produktion und Fertigung mit 38 Prozent und Service mit 36 Prozent.

Bei intelligenter Automation wird die Robotic Process Automation (RPA) mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning oder Natural Language Processing kombiniert. So können Prozesse automatisiert werden, die bisher nicht mit dieser Technologie optimiert werden konnten, wie etwa die Reklamationen im Service. Intelligente Automation kann hier das Beschwerdepotenzial in einer Nachricht erkennen und an die richtige Stelle im Unternehmen weiterleiten.

Laut der Studie entscheiden sich Unternehmen für intelligente Automation, um Prozesse effizienter zu machen (58 Prozent) und Kosten zu senken (46 Prozent). Die Autoren der Studie kritisieren jedoch, dass die personelle Entlastung bei der Entscheidung für intelligente Automation zu kurz kommt. Immerhin können so repetitive und bürokratische Aufgaben abgegeben werden. Nur 18 Prozent der Befragten haben demnach angegeben, dass sie mit der neuen Technologie die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter steigern wollten.

Mangelndes Fachwissen ist mit 44 Prozent die größte Hemmschwelle auf dem Weg zur intelligenten Automatisierung. Auch Implementierungskosten lassen 33 Prozent der Befragten vor einem entsprechenden Projekt zurückschrecken.

Die gesamte Studie ist registrierungspflichtig auf der Homepage von Adesso verfügbar.

