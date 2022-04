Offliner So viele Menschen haben in Deutschland noch nie das Internet genutzt

Jeder 20. Mensch im Alter von 16 bis 74 Jahren in Deutschland ist offline. Die Bundesrepublik befindet sich damit im oberen Mittelfeld.

Für viele kaum vorstellbar: in Deutschland leben 3,8 Millionen Menschen zwischen 16 und 74 Jahren, die noch nie das Internet genutzt haben. (Bild: Polarpx - stock.adobe.com)

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland noch nie das Internet genutzt haben. Laut einer Mitteilung waren demnach im Jahr 2021 in Deutschland rund 6 Prozent der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren sogenannte Offliner. Das entspreche rund 3,8 Millionen Menschen.

Etwa 21 Prozent dieser Gruppe sind zwischen 65 und 74 Jahre alt, heißt es weiter. In der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen hatten 8 Prozent das Internet noch nie genutzt. In den Altersgruppen unter 55 Jahren gab es höchstens noch 3 Prozent Offliner, so Destatis.

Schlusslicht Griechenland

Im EU-Durchschnitt lag der Anteil der Offliner laut Eurostat im Jahr 2021 bei 8 Prozent. Angeführt wird die Erhebung von Schweden, hier war lediglich 1 Prozent der 16- bis 74-Jährigen noch nie im Internet, gefolgt von der Niederlande mit 3 Prozent und Frankreich mit 5 Prozent. Die höchsten Anteile verzeichneten Griechenland mit 20 Prozent sowie Bulgarien mit 17 Prozent und Portugal mit 16 Prozent.

Laut Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen (ITU) hatten im Jahr 2021 rund 37 Prozent der Weltbevölkerung noch nie das Internet genutzt. Das sind 2,9 Milliarden Menschen weltweit, so Destatis.

