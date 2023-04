Dekarbonisierung So unterstützen die IoT-Ideen von Delta den Weg in die Nachhaltigkeit

Delta aus den Niederlanden hat seine Teilnahme an der Hannover Messe 2023 jetzt kundgetan. Das Unternehmen zeigt mit IoT-basierten „Smart-Green“-Lösungen, wie der Übergang zur Nachhaltigkeit gelingt.

Delta ist Aussteller auf de Hannover Messe 2023. Zu den in Halle 11 gezeigten Highlight gehört die Antriebsbaureihe VP3000. Die Antriebe leisten bis zu 630 Kilowatt und senken Oberschwingungen auf ein Minimum, wie Delta sagt. (Bild: Delta)

Im Rahmen des Hannover-Messe-Auftritts von Delta wird in Halle 11 präsentiert, wie IoT-basierte „Smart Green Solutions“ die Industrie bei der Umstellung auf Nachhaltigkeit durch geringere Kohlendioxidemissionen unterstützen, was im Einklang mit dem Netto-Null-Ziel bis 2050 steht. Die Präsentation werde „intelligente“ Fertigungs-, Energieinfrastruktur- und Gebäudeautomatisierungsmöglichkeiten enthalten, mit denen Fabriken „intelligent“ würden. Es werde auch demonstriert, wie Mikronetzwerke die E-Mobilität unterstützen und wie Delta „intelligente“ ökologischere Gebäude schaffen könne.

Zu den wichtigsten Highlights der Delta-Präsentation gehöre aber der neue Standardantrieb VP3000 mit variablem Drehmoment und offenem Regelkreis, der die Produktivität steigert und Oberschwingungen in Industriemotoren, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, auf bis zu 35 Prozent gedrückt. Auch die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher zähle zu den Hinguckern. Delta wird übrigens am 18. April von 13:30 bis 14:30 Uhr eine Pressekonferenz auf dem Messestand veranstalten, um über die jüngsten Fortschritte und Initiativen zur Förderung des Übergangs zur Nachhaltigkeit zu informieren.

Systeme für die Fertigung von morgen:

Wie man seine Fertigung smart macht, stellt Delta mit den neuen Standardantrieben mit variablem Drehmoment vor – der VP3000-Serie. Diese Antriebssysteme haben eine hohe Nennleistung von bis zu 630 Kilowatt. Das erhöht die Produktivität und senkt die Oberschwingungs-Gesamtverzerrung (THDi) in Industriemotoren, welche in HLK-, Pumpen-, Kompressor- und Wasserversorgungsanwendungen eingesetzt werden, auf bis zu 35 Prozent, wie Delta verspricht.

Delta wird mit Blick auf die Fertigung auch die kompakte modulare Codesys-Bewegungssteuerung der AX-3-Serie präsentieren, welche die Skalierbarkeit seines Motion Control- und SPS-Produkte erhöht und so für mehr Optionen sorgt, um den heutigen Anforderungen im Verpackungssektor oder in der Holz- und Metallbearbeitung bis hin jenen für den Materialtransport gerecht zu werden.

Ein weiteres Highlight sei das kabellose Ladesystem „Moov air“ von Delta (1 Kilowatt Leistung) mit einer Effizienz von bis zu 93 Prozent bei der kontaktlosen Stromübertragung von Punkt zu Punkt. Das also kabellose System sei ideal für das Laden von Batterien in industriellen Elektrofahrzeugen und fahrerlosen Transportsystemen. Die versiegelte Elektronik sowie die kontaktlose Energieübertragung eigneten sich besonders für den Einsatz in stark verschmutzter oder gar feuchtigkeitsbelasteter Umgebung.

Ladestrukur- und Energiespeicherinnovationen

Delta wird außerdem seine EV-Ladeinfrastrukturinnovationen und „intelligenten“ Energiespeichersysteme in Hannover vorstellen. Die gesamte Palette der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge reiche dabei von Systemen für Privathaushalte über die kommerzielle Systeme bis hin zu solchen für Zielorte. Sie erfüllen laut Delta die verschiedenen Anforderungen und Bedürfnisse, die der Markt heute verlangt.

Als Highlight in diesem Rahmen wird der UFC200 Ultra Fast EV Charger präsentiert, der eine 200-Kilowatt-Einzelladestation mit der Möglichkeit bietet, bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig zu laden. Für den Bereich der Infrastruktur bringt Delta auch noch seine Energy Storage Skid Solution an. Dabei handelt es sich um ein integriertes Energiespeichersystem für Industrie- und Gewerbestandorte, wo Platzmangel herrscht.

