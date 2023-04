CSP-Week 2023 So steuert man seine Daten sicher durch die Cloud

„Alles as a Service“ ist eine gute Umschreibung für einen Megatrend, mit dem sich der sogenannte Modern-Work-Bereich ändert, sagen ADN und Microsoft. Doch es gibt Risiken, die es zu minimieren gilt.

ADN und Microsoft laden vom 20. bis 23. März 2023 zu einer Online-Veranstaltung in Sachen „Sicher in der Cloud unterwegs“ ein. Insgesamt acht Sessions stellen dabei die Möglichkeiten von Microsoft Azure vor sowie zu wichtigen Securitybereichen. (Bild: W. Köhlberg-Meier)

ADN und Microsoft laden alle Partner herzlich zur CSP-Week ein. Die Online-Veranstaltung findet vom 20. bis 24. März 2023 auf der kostenfreien Trainingsplattform Cloud Champion statt. Während dieser Tagen vermitteln Experten im Rahmen von acht, wie es heißt, spannenden Sessions viel Wissen rund um die Möglichkeiten von Microsoft Azure sowie zu allen wichtigen Securitybereichen – etwa, wie sich Microsoft-Security-Features nutzen lassen, um dem Schlimmsten vorzubeugen.

Schwere Versäumnisse gar nicht erst begehen

Denn speziell im „Modern Work“-Bereich und rund um Microsoft 365 seien Veränderungen heute das einzig Beständige – und so müssten auch Unternehmen ihr Cloudwissen stets auf dem aktuellsten Stand halten. Das schließt vor allem den Bereich Security mit ein, um das eigene Unternehmen, aber auch entsprechende Kunden, in und außerhalb der Cloud zu schützen. Gelingen könne das mit den lehrreichen Sessions von ADN und Microsoft im Rahmen der ADN Microsoft CSP-Week, die sich genau am Puls der Zeit orientiere.

Inhaltliche Schwerpunkte stehen Modern Workplace und Azure hinsichtlich Security und Compliance – also ein brisantes Thema, bei dem Unwissenheit viel Geld kosten kann und im Extremfall Existenzen zerstört. Deshalb ist die CSP-Week eine gute Gelegenheit, sich intensiv damit zu beschäftigen, Aktuelles zu überdenken und eine Menge neue Erkenntnisse mitzunehmen, um zukünftig optimal aufgestellt zu sein.

Tipps und Tricks gegen Cyber-Attacken

Außer grundlegendem Wissen rund um Microsoft Azure (wie sehen etwa die ersten Schritte aus? Was muss man dabei beachten?) zeigen die Cloudexperten, was zum Thema Sicherheit zusätzlich zu bedenken ist. Sie erklären dabei die Vorzüge einer zertifikatsbasierten Anmeldung in Azure AD im Vergleich zu Passwörtern. Sie erläuterten dazu, wie man Cloudservices und die DSGVO unter einen Hut bekomme – ein Dauerbrenner zwar, aber zugleich wichtiger denn je.

Auch erhalten die Teilnehmer wertvolle Tipps und Tricks dazu, wie sie potenzielle Bedrohungen im Rechenzentrum erkennen und beseitigen können. Sie lernen dabei etwa den Microsoft Defender for Business im Detail kennen.

Interessierte können sich hier informieren und anmelden.

(ID:49258472)